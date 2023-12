La precandidata a la Presidencia de la República por el PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, justificó el apoyo de sus hijos a su precampaña y de paso, le envió indirectas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En entrevista con representantes de medios de comunicación, Xóchitl Gálvez defendió la participación de sus hijos Diana Vega Gálvez y Juan Pablo Sánchez Gálvez en su precampaña presidencial. Aseguró que es válido que sus seres queridos la acompañen en el camino a las elecciones de 2024.

En el mismo tenor, la precandidata opositora expuso que los familiares siempre están en las campañas políticas y como ejemplo citó el caso de Mariana Rodríguez y Samuel García, por lo que dijo que sus hijos no son la excepción.

Aclaró que en caso de obtener el triunfo en las presidenciales, sus hijos no tendrán un cargo público, que no incurrirá en tráfico de influencias y que no estarán metidos en la política.

“Las familias están en todas las campañas políticas, sino pregúntenle a Mariana (Rodríguez), ahí estaba con el esposo y está bien. Lo digo claramente mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidenta” Xóchitl Gálvez. Precandidata presidencial por el PAN-PRI-PRD

Xóchitl Gálvez asegura que sus hijos no recibirán ningún salario; envía indirecta a AMLO

Al ser cuestionada sobre si sus hijos percibirán algún salario por apoyar a su precampaña presidencial, Xóchitl Gálvez, descartó que se les vaya a pagar una remuneración económica ni recibirán apoyo de viáticos, sino que ellos se financiarán con sus propios recursos.

“No tienen salarios, no se les paga viáticos, ellos se mueven con sus propios recursos... simplemente es un acompañamiento familiar y lo hago público, porque soy una mujer transparente, que mira de frente y dice las cosas como son”, dijo la senadora con licencia por el PAN.

La precandidata a la Presidencia de la República no perdió la oportunidad de lanzar unas indirectas a AMLO al aseverar que sus hijos no se verán involucrados en un presunto caso de conflicto de intereses, como el de la “fábrica de chocolates” de los hijos del presidente .y sostuvo que tampoco quiere “unos hijos huevones y talegones”.

Por ello, apuntó que su empresa familiar, en la que que sus dos hijos trabajan, se dedica a hacer edificios inteligentes desde hace 32 años.

“No los van a ver como hijos de expresidentes. No, mis hijos trabajan, lo único que van a hacer es acompañarme en la campaña... eso creo que se vale, se vale estar acompañada de los seres más cercanos a ti y han estado siempre” Xóchitl Gálvez

¿Qué funciones tendrán los hijos de Xóchitl Gálvez en la precampaña?

Diana Vega Gálvez estará a cargo de representar su madre ante el grupo de simpatizantes ciudadanos autodenominados ‘Xochilovers’ y se encargará de coordinarlos para las actividades de precampaña.

Mientras que Juan Pablo Sánchez Gálvez será el Coordinador Nacional de Jóvenes del Frente, que consistirá en la creación de una red de jóvenes a nivel nacional.

"Mis hijos no van a estar metidos en la política", responde @XochitlGalvez por críticas



Luego de que la precandidata presidencial fue cuestionada porque sus hijos la acompañan en sus precampañas, ella aseguró que no tienen un salario ni van a ser tráfico de influencias, "no los… pic.twitter.com/QlpDNXcoqH — Político MX (@politicomx) December 6, 2023

¿Quiénes son el equipo de campaña y Plan de Gobierno de Xóchitl Gálvez?

Equipo de campaña:

Equipo de Plan de Gobierno:

José Luis Lueje: Agua

Consuelo Sáizar: Cultura

Angélica de la Peña: Derecho de las mujeres

Emilio Álvarez Icaza: Derechos humanos

Silvano Aureoles: Desarrollo urbano sustentable

Elsa Ayala Gómez: Desregulaciones

Isabela Coppel: Personas con discapacidad

Juan Carlos Romero HIcks: Educación, Ciencia y Tecnología

Rosanety Barrios: Energía

Carlos Urzúa: Finanzas Públicas

Guillermo Ruíz de Teresa: Infraestructura

Roberto Remes: Innovación y Ciudades del Futuro

Fernando Gómez Mont: Justicia

Ximena Villicaña: Jóvenes

Rodolfo Lasi: Medio Ambiente y Cambio Climático

Pablo Basáñez: México y su Gobernanza

Verónica Juárez Piña: Obligaciones Internacionales en materia de derechos de infancia y adolescencia

Eufrosina Cruz: Pueblos indígenas y afromexicanos

Soraya Pérez: Pymes

Héctor Jaime Ramírez: Salud

Mario Zamora Gastelum: Sector agropecuario y pesca

Rubén Moreira: Seguridad

Alexia Michelle Araujo: Telecomunicaciones y mundo digital

Rosalinda Benítez: Turismo

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

Los datos de la encuesta MetricsMx, cual mide la intención de voto nacional, indican que el panorama para Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024 es positivo, en contraste con el de Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con su monitoreo, al mes de noviembre, así se refleja el apoyo a la presidenciable de Morena y a su principal contrincante, Xóchitl Gálvez: