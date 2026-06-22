Las personas adultas mayores de 65 años o más y mujeres mexicanas de 60 a 64 años deberán realizar su registro a las Pensiones para el Bienestar en los módulos correspondientes de la Secretaría de Bienestar, cuya ubicación puede consultarse en el sitio oficial.

El registro se llevará a cabo del 22 al 28 de junio, con atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Fechas y requisitos para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La funcionaria explicó que la Pensión para Adultos Mayores reconoce la aportación de los derechohabientes en el desarrollo del país, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar busca reconocer el trabajo y esfuerzo de las mexicanas en el cuidado de su familia.

Asimismo, precisó que el registro se realiza conforme a la letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

Calendario de registro:

A, B, C — Lunes 22 de junio

D, E, F, G, H — Martes 23 de junio

I, J, K, L, M — Miércoles 24 de junio

N, Ñ, O, P, Q, R — Jueves 25 de junio

S, T, U, V, W, X, Y, Z — Viernes 26 de junio

Todas las letras — Sábado 27 de junio

Todas las letras — Domingo 28 de junio

Para acceder a este programa es necesario presentar diversos documentos indispensables, entre ellos una identificación oficial vigente (INE). También se aceptan la cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Asimismo, se requiere una CURP impresa recientemente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto (celular y/o casa).

Las personas que no puedan acudir a realizar el trámite podrán solicitar una visita domiciliaria a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.