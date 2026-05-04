Las amenazas de extorsión contra el Bazar de Gaby en Mexicali llegaron hasta el Congreso de Baja California, donde el diputado Diego Echeverría (PAN) exigió a la Fiscalía investigar el caso.

“No es un caso aislado… lo más preocupante es lo que no vemos ¿cuántos mas están pasando por lo mismo sin denunciar?” Diego Echeverría. PAN Baja California

La empresaria Gabriela Ponce denunció que recibió un mensaje intimidatorio dentro de una caja entregada por un motociclista, presuntamente ligado al CJNG, en el que le exigían pagos bajo amenaza de incendiar su negocio y atentar contra su familia.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública advirtió que estas prácticas vulneran la economía y fortalecen estructuras criminales.

Así fue la amenaza del CJNG a empresaria de Mexicali

Gabriela Ponce hizo un live el 1 de mayo alertando que estaba siendo víctima de amenazas.

El mensaje recibido decía que le iban quemar su negocio si no pagaba las extorsiones que le estaban exigiendo, ademas de amenazas de muerte para ella y su familia.

El mensaje fue entregado por un motociclista con el rostro cubierto por su casco, presuntamente parte del CJNG.

PAN BC rechaza que no haya extorsiones como afirma gobierno

Diego Echeverría se lanzó contra el gobierno del estado de Baja California al señalar que este es un ejemplo que muestra que sí ocurren amenazas de extorsión, situación que ha negado el gobierno de Marina del Pilar Ávila.

Como el legislador, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California emitió un exhorto en el que pidió a nivel federal estatal combatir las extorsiones en la entidad.

El organismo recordó que las extorsiones no solo vulneran el patrimonio de las familias, sino la confianza, inhibe la actividad económica y fortalece las estructura delictivas.