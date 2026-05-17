La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de al menos 10 funcionarios de 5 instituciones por la comisión de ‘infracciones no graves’.

De acuerdo con Buen Gobierno, se trata de funcionarios pertenecientes a las siguientes dependencias:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Guardia Nacional Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Secretaría de Cultura Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Estas con las sanciones impuestas por Buen Gobierno a funcionarios de 5 instituciones por ‘infracciones no graves’

A través de un comunicado, Buen Gobierno dio a conocer que inhabilitó a 10 a funcionarios de 5 instituciones luego de resolver la comisión de ‘infracciones no graves’.

ISSSTE

Inhabilitación por 9 meses al médico especialista Jorge C., culpable de omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de paciente menor de edad con fractura de cadera.

Guardia Nacional

Inhabilitación de 15 días a los guardias: Daniel G., Eder L. y Víctor V., por presentar certificados apócrifos.

Inhabilitación de 15 días a Amsi R. por extraviar equipo táctico de la institución.

Inhabilitación de 15 días a Sergio G. por retirarse de su área de servicio sin autorización.

Inhabilitación de 15 días a Moisés R. por manejar con negligencia una radio patrulla a la que le provocó daños

ASA

Inhabilitación de 22 días a Hugo. H, jefe de departamento de Edificaciones, por no cumplir con la supervisión de la ejecución de un contrato de obra pública.

Secretaría de Cultura

Inhabilitación de 15 días a Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental, por cometer faltas de respeto de carácter sexual.

Semarnat

Inhabilitación de 3 meses a Maricela T, subdirectora de Redes, por no presentar su informe final al dar por terminado su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Estas resoluciones surgen a raíz de evaluaciones sobre el desempeño laboral, detectando irregularidades que representan una vulneración a los principios de responsabilidad y ética que deben regir a los servidores públicos.

Así, cada sanción se derivó de un proceso exhaustivo donde se comprobó que los empleados incurrieron en diversas faltas durante su labor.

Buen Gobierno enfatizó que estas acciones están blindadas legalmente y exhortó a la población a utilizar los canales digitales oficiales para reportar cualquier comportamiento anómalo de los funcionarios.