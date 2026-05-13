La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la inhabilitación de cuatro exservidores públicos vinculados con irregularidades detectadas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Banco del Bienestar (BANBIEN), como parte de las acciones federales para combatir la corrupción en instituciones públicas.

Las sanciones fueron resultado de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC), las cuales permitieron acreditar faltas administrativas graves relacionadas con el manejo indebido de información, movimientos bancarios irregulares y uso incorrecto de recursos públicos.

Exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar recibieron sanciones e inhabilitaciones

De acuerdo con las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las sanciones incluyen la inhabilitación de hasta 10 años para ocupar cargos en el servicio público, además de multas económicas.

En el caso del SAT, las investigaciones detectaron irregularidades en la asignación de citas para trámites fiscales mediante el uso indebido de datos personales de contribuyentes que no estaban registrados oficialmente en la plataforma institucional.

Por estos hechos, fue sancionado Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente, quien recibió una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

Mientras tanto, en el Banco del Bienestar se acreditaron anomalías cometidas por tres extrabajadores relacionadas con retiros de dinero sin autorización de las personas cuentahabientes, así como conciliaciones bancarias con información considerada falsa, movimientos que superaron los 275 mil pesos.

Por estos hechos fueron sancionados Juan D., exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo. Los tres recibieron inhabilitaciones por 10 años, además de sanciones económicas que oscilan entre 25 mil y 250 mil pesos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas todavía pueden impugnar las resoluciones conforme a derecho, aunque advirtió que defenderá cada expediente sustentado en pruebas y evidencia documental.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.