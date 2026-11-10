Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván, promovió un nuevo amparo contra Omar García Harfuch al acusar que no se han ejecutado las acciones de investigación para localizar a su hijo.

El Ministerio Público Federal ordenó localizar a personas que podrían aportar información sobre lo que sucedió ese día. La orden se emitió, se repitió en varias ocasiones y, hasta hoy, no hay constancia de que se haya cumplido. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván

Con este amparo, Brenda Valenzuela busca que las autoridades federales atiendan las omisiones institucionales que, considera, obstaculizan la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Brenda Valenzuela promueve amparo contra García Harfuch por la desaparición de Carlos Emilio Galván (Captura de pantalla)

Brenda Valenzuela emprende acciones legales contra García Harfuch por el caso de Carlos Emilio

Carlos Emilio Galván desapareció el pasado 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa, después de acudir al establecimiento Terraza Valentino. Desde entonces, su familia mantiene una búsqueda.

La madre de Carlos Emilio Galván ha señalado en distintas ocasiones la falta de resultados y la necesidad de que las instituciones coordinen sus investigaciones para evitar que información importante permanezca dispersa.

Ante la falta de resultados, Brenda Valenzuela promovió un amparo contra García Harfuch y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a fin de que se facilite la búsqueda de su hijo.

Brenda Valenzuela destacó que el Estado tiene la capacidad para localizar a las personas desaparecidas y cuestionó el por qué no se avanza en los casos, en especial en el de su hijo.

No es un favor. Es una obligación del Estado y un derecho nuestro. No vamos a dejar de exigirlo. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván

El recurso fue admitido por una jueza federal, quien solicitó a las fiscalías informar sobre el estado de conexión de sus bases de datos con el sistema nacional, pero negó la suspensión provisional solicitada por las promoventes.

Ante la negación de la suspensión provisional, Brenda Valenzuela presentó una queja ante un Tribunal Colegiado y se solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A más de un año de los hechos, Brenda Valenzuela busca que las instituciones federales y estatales fortalezcan la coordinación y aprovechen toda la información disponible para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

Brenda Valenzuela promueve amparo contra García Harfuch por la desaparición de Carlos Emilio Galván (@BrendaValgil)

Brenda Valenzuela promueve amparo contra García Harfuch por la desaparición de Carlos Emilio Galván (@BrendaValgil)