La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el bar conocido como Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, señalado como el último lugar donde fue visto Carlos Emilio Galván, el 5 de octubre 2025.

Hoy se realizó el aseguramiento de Terraza Valentinos, el establecimiento donde mi hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, fue desaparecido. Madre de Carlos Emilio Galván

La acción fue confirmada por la madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, quien calificó la medida como un avance importante en la búsqueda de verdad y justicia para su hijo.

Caso Carlos Emilio: FGR asegura el bar Terraza Valentinos en Mazatlán (Brenda Valenzuela)

Madre de Carlos Emilio Galván exige justicia tras aseguramiento del bar Terraza Valentinos

A través de un mensaje público, Brenda Valenzuela Gil señaló que ha transcurrido más de un año desde la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán.

La mujer dijo tener esperanza en que el aseguramiento del inmueble permita profundizar en las investigaciones y esclarecer el paradero de su hijo, actualmente de 22 años.

La madre del joven también pidió que las indagatorias avancen sin omisiones y que se sigan todas las líneas de investigación, incluso aquellas que pudieran involucrar a personas con relevancia política o económica.

La investigación debe avanzar con rigor, sin omisiones ni distinciones, incluso cuando las líneas de indagación alcancen a figuras que han ocupado espacios de poder político. Madre de Carlos Emilio Galván

Caso Carlos Emilio: FGR asegura el bar Terraza Valentinos en Mazatlán (Brenda Valenzuela)

Caso Carlos Emilio Galván: ¿Quién es el dueño del bar Terrazas Valentinos?

Los familiares de Carlos Emilio Galván exigen justicia sin importar la posición política, debido a que el dueño del bar Terraza Valentino es el exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Jesús Velarde, conocido como “Pity”.

La dimensión de esta violencia exige investigaciones profundas, capaces de esclarecer los hechos, establecer posibles conexiones y determinar las responsabilidades que correspondan, sin que la posición política o el poder de persona alguna se conviertan en un obstáculo para la verdad. Madre de Carlos Emilio Galván

Tras el cierre de su establecimiento, la madre buscadora reconoció la intervención de las autoridades federales, encabezadas por Ernestina Godoy, titular de la FGR.

Sin embargo, no se ha reportado una orden de aprehensión contra Ricardo Jesús Velarde en este caso, aunque se sabe que actualmente es investigado por la UIF debido a presuntas operaciones irregulares en sus empresas.