Las protestas de agricultores y transportistas siguen en pie para el día 24 de noviembre, no obstante, hay declaraciones encontradas sobre si habrá bloqueos de carreteras o no, pues los agricultores señalan que no y los transportistas de ANTAC que sí.

Lo que es un hecho es que son 24 estados del país los que tendrán estas manifestaciones y la agenda y lista de carreteras se darán a conocer el domingo 23 de noviembre.

La petición de los transportistas es combatir las extorsiones por parte de delincuentes y funcionarios como Guardia Nacional, seguridad estatal, policía municipal, así como la inseguridad en carreteras; mientras que los agricultores y campesinos piden precios justos.

Ambos sectores destacaron que son la base en la economía de México, pero a la vez son los primeros olvidados y vulnerables.

Agricultores descartan bloqueos en Guanajuato para no volver a afectar ciudadanos

Mauricio Pérez, vocero de agricultores de Guanajuato, dijo que la movilización de sus agremiados se hará sin bloqueos a fin de evitar la situación de semanas atrás cuando viajeros quedaron varados durante alrededor de tres días.

Al menos en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato y Querétaro no van a repetir ese tipo de bloqueos y optarán por solo hacer cuellos de botella y dejar libres las autopistas que tomen, dijo Mauricio Pérez en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

“No va a haber bloqueos como tal, va a haber reducciones en el tráfico, la libertad de pasar por las casetas por lo menos en el Bajío mexicano es lo que esta acordado… sin bloquear, solamente algunos cuellos de botella, algunas casetas que quedarían libres” Mauricio Pérez. Vocero de agricultores de Guanajuato

Transportistas aseguran que volverán a hacer bloqueos en carreteras y piden no salir a carretera

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que el paro nacional y mega bloqueo de de transportistas sigue en pie el lunes 24 de noviembre.

Jeannet Chumacero, vocera de ANTAC, dijo que sí van a bloquear las carreteras del país, no obstante, contrasta con lo que han dicho agricultores sobre que dejarán el paso libre y harán toma de aduanas pero no bloqueos.

“El día 24 de noviembre del presente año estaremos llevando una alianza con los campesinos… un paro nacional… es un paro de actividades y el bloqueo por parte de nuestros aliados los campesinos. Si vamos a bloquear con los campesinos… el llamado es no salir a carretera” Jeannet Chumacero. Vocera de ANTAC

La vocera de ANTAC dijo que solo van a dar paso a emergencias, no obstante, el llamado en generał es que la ciudadania no salga .

Y finalmente volvió a negar que Ricardo Salians Pliego y Elektra estén financiando las marchas y bloqueos del lunes.