Las protestas de agricultores y transportistas siguen en pie para el día 24 de noviembre, no obstante, hay declaraciones encontradas sobre si habrá bloqueos de carreteras o no, pues los agricultores señalan que no y los transportistas de ANTAC que sí.

Lo que es un hecho es que son 24 estados del país los que tendrán estas manifestaciones y la agenda y lista de carreteras se darán a conocer el domingo 23 de noviembre.

La petición de los transportistas es combatir las extorsiones por parte de delincuentes y funcionarios como Guardia Nacional, seguridad estatal, policía municipal, así como la inseguridad en carreteras; mientras que los agricultores y campesinos piden precios justos.

Ambos sectores destacaron que son la base en la economía de México, pero a la vez son los primeros olvidados y vulnerables.

Agricultores descartan bloqueos en Guanajuato para no volver a afectar ciudadanos

Mauricio Pérez, vocero de agricultores de Guanajuato, dijo que la movilización de sus agremiados se hará sin bloqueos a fin de evitar la situación de semanas atrás cuando viajeros quedaron varados durante alrededor de tres días.

Al menos en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato y Querétaro no van a repetir ese tipo de bloqueos y optarán por solo hacer cuellos de botella y dejar libres las autopistas que tomen, dijo Mauricio Pérez en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

“No va a haber bloqueos como tal, va a haber reducciones en el tráfico, la libertad de pasar por las casetas por lo menos en el Bajío mexicano&nbsp; es lo que esta acordado… sin bloquear, solamente algunos cuellos de botella, algunas casetas que quedarían libres”

Mauricio Pérez. Vocero de agricultores de Guanajuato

Transportistas aseguran que volverán a hacer bloqueos en carreteras y piden no salir a carretera

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que el paro nacional y mega bloqueo de de transportistas sigue en pie el lunes 24 de noviembre.

Jeannet Chumacero, vocera de ANTAC, dijo que sí van a bloquear las carreteras del país, no obstante, contrasta con lo que han dicho agricultores sobre que dejarán el paso libre y harán toma de aduanas pero no bloqueos.

“El día 24 de noviembre del presente año estaremos llevando una alianza con los campesinos… un paro nacional… es un paro de actividades y el bloqueo por parte de nuestros aliados los campesinos. Si vamos a bloquear con los campesinos… el llamado es no salir a carretera”

Jeannet Chumacero. Vocera de ANTAC

La vocera de ANTAC dijo que solo van a dar paso a emergencias, no obstante, el llamado en generał es que la ciudadania no salga.

Y finalmente volvió a negar que Ricardo Salians Pliego y Elektra estén financiando las marchas y bloqueos del lunes.