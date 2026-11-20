En entrevista con medios, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, afirmó estar preparada para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones 2027.

Incluso, señaló que sus 15 años de experiencia en el ámbito electoral la capacitan para permanecer al frente del INE, hasta que la Cámara de Diputados inicie el proceso para elegir a la nueva titular.

Tengo 15 años en esta materia, tengo experiencia en la conducción de procesos y no estoy sola, somos 10 consejerías que estaríamos afrontando el reto completo, si fuera el caso. Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

Sesión Ordinaria en el INE (Graciela López Herrera)

Consejeros no han planteado cambiar la presidencia del INE, afirma Blanca Cruz

De acuerdo con Blanca Cruz, sus colegas no han planteado cambiar la presidencia del INE, en caso de que la Cámara de Diputados retrase la convocatoria para elegir a la nueva titular tras la salida de Guadalupe Taddei.

No obstante, adelantó que no rechaza quedarse al frente del INE durante todo el proceso electoral, pues, dijo, su trabajo está respaldado por 15 años de experiencia en el órgano electoral.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey aseguró que “desde un primer momento” las consejerías acordaron que “esta sería una primera presidencia provisional”.

Además, apuntó que desde el comienzo se dijo que, de no haber nuevo nombramiento, en diciembre se reunirían para evaluar si Blanca Cruz permanecía o se cambiaría por otro consejero.

Blanca Cruz (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

INE no presionará a la Cámara de Diputados para elegir nuevo titular

Cuestionada sobre si hará un llamado a la Cámara de Diputados para no retrasar la convocatoria para elegir a la nueva titular del INE, Blanca Cruz dejó en claro que ese no es papel de las y los consejos.

Me parece que no es nuestra posición, nosotros en el INE hemos estado trabajando de manera colegiada las 10 consejerías, los trabajos no han parado en ningún momento, y la Cámara de Diputados, desde su competencia tendrá que tomar esas decisiones y esos acuerdos y nosotros seremos muy respetuosos al respecto. Blanca Cruz, presidenta provisional del INE

En ese sentido, señaló que el INE se ha mantenido trabajando de manera colegiada en las 10 consejerías, además de que los trabajos no han parado rumbo a las elecciones 2027.