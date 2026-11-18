Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Político (Jucopo) del Senado, puso sobre la mesa la posibilidad de que Blanca Cruz continúe como presidenta interina del INE.

De acuerdo con Ignacio Mier, la continuidad de Blanca Cruz sería el mejor escenario para el INE y el futuro electoral del país rumbo al 2027, ante la falta de consenso entre las fuerzas políticas para definir una nueva presidencia.

Ignacio Mier apoya continuidad de Blanca Cruz frente al INE

Ante medios de comunicación, Ignacio Mier adelantó la posibilidad de que Blanca Cruz permanezca en el INE hasta las elecciones 2027, luego de ser nombrada presidenta interina tras la salida de Guadalupe Tadddei.

El senador de Morena afirmó que esta propuesta busca mantener la estabilidad institucional ante la importancia que tendrán los comicios del próximo año.

Blanca Cruz (Blanca Cruz)

En este sentido, Mier recalcó la urgencia de actuar con pragmatismo y responsabilidad ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria correspondiente.

Por ello, enfatizó que toda medida acordada debe estar plenamente fundamentada en el marco legal y constitucional, sin atentar a las normativas vigentes.

Esto toda vez que integrantes de la oposición han reiterado un llamado urgente para definir una nueva presidenta del INE, para que esté al frente del órgano electoral en las elecciones 2027

Para Mier, la estructura operativa del organismo conserva su efectividad técnica aun cuando funcione temporalmente con diez integrantes en su Consejo General.

Bajo esta premisa, sostuvo que el órgano colegiado no pierde su capacidad de resolución ni su validez normativa para conducir las distintas fases del calendario electoral.