Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, planteó la posibilidad de que se retiren los poderes administrativos a la presidencia del INE.

El objetivo de esta decisión, será revertir las atribuciones excepcionales que fueron otorgadas con anterioridad y asegurar que las decisiones retomen un cauce compartido.

Ricardo Monreal adelanta posible iniciativa para retirar poderes administrativos a la presidencia del INE

Ricardo Monreal dio a conocer en conferencia de prensa que, en el “momento procesal adecuado”, se buscará derogar los poderes administrativos que le fueron otorgados a la presidencia del INE.

Esto debido a que la presidencia del organismo posee facultades para resolver ciertos ordenamientos administrativos sin necesidad de contar con el aval previo del Consejo General.

Esta iniciativa busca ajustar el marco legal vigente para devolver la prevalencia a los consensos del Consejo institucional de manera permanente.

Aspectos de las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

La intención política expresada por Monreal responde a la necesidad manifestada de replantear los mecanismos de gestión al interior del INE tras la salida de Guadalupe Tadddei.

Cabe destacar que esta propuesta permanece en calidad de intención política e iniciativa en construcción, por lo cual aún no ha sido ingresada formalmente en el pleno de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el diputado federal destacó que en la actualidad se percibe una dinámica de trabajo más favorable entre los integrantes del órgano electoral, asegurando que “hay un mejor ambiente que antes no había”.