La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la convocatoria del Concurso Nacional de Calaveritas Literarias 2026, dirigido a estudiantes de escuelas públicas de México. El registro estará disponible del 14 al 26 de octubre, por lo que las y los interesados todavía pueden participar.

El Concurso de Calaveritas Literarias 2026, busca fomentar la lectura, la creatividad y las tradiciones del Día de Muertos mediante composiciones con humor e ingenio, inspiradas en personajes históricos que contribuyeron a las transformaciones de México.

Concurso de Calaveritas Literarias SEP 2026: categorías y requisitos

La convocatoria del Concurso de Calaveritas Literarias SEP 2026, contempla cuatro categorías:

  1. Quinto y sexto de primaria
  2. Secundaria
  3. Educación media superior
  4. Educación superior
Concurso Nacional de Calaveritas Literarias SEP 2026
Concurso Nacional de Calaveritas Literarias SEP 2026 (Gobierno de México)

Las obras de las Calaveritas Literarias deberán ser originales, inéditas y de autoría individual.

Las Calaveritas Literarias pueden escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional, siempre que se adjunte una traducción al español. También deben incluir:

  • El título
  • El nombre del personaje histórico elegido
  • La presencia simbólica de la Muerte o la Catrina, además de humor e ironía respetuosa
Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse
Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse (SEP)

En cuanto a la extensión y demás requisitos para el concurso de Calaveritas Literarias 2026, se revela que deben ser:

  • Originales, inéditas y de autoría individual.
  • Pueden escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional (en este caso se debe adjuntar traducción al español).
  • Deben incluir título y el nombre del personaje histórico elegido.

Estructura:

  • Educación Básica (Primaria 5°-6° y Secundaria): de 4 a 6 estrofas.
  • Media Superior y Superior: de 6 a 12 estrofas.
  • Cada estrofa con 4 versos.

  • Deben incorporar humor, ironía respetuosa y la presencia simbólica de la Muerte o la Catrina.
  • Participación individual: solo una calaverita por estudiante.
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Día de Muertos en Oaxaca 2026: conoce los tres concursos y sus premios (Cortesía )

¿Cómo registrarse al concurso de la Calaveritas Literarias 2026 de la SEP?

El registro de las Calaveritas Literarias 2026 se realiza en línea a través del portal oficial del concurso de la SEP.

Las personas menores de 18 años deberán ser registradas por su padre, madre o tutor; quienes sean mayores de edad podrán hacerlo por cuenta propia.

La recepción de las Calaveritas Literarias 2026 cierra el 26 de octubre a las 12:00 horas, tiempo de la CDMX. La SEP anunciará a las personas ganadoras y las menciones honoríficas el 2 de noviembre.

Además, las y los ganadores de cada categoría del concurso de las Calaveritas Literarias 2026, serán invitados a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar sus creaciones. Las bases completas pueden consultarse en el portal oficial de la convocatoria.

Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse
Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse (SEP)