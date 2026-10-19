La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la convocatoria del Concurso Nacional de Calaveritas Literarias 2026, dirigido a estudiantes de escuelas públicas de México. El registro estará disponible del 14 al 26 de octubre, por lo que las y los interesados todavía pueden participar.

El Concurso de Calaveritas Literarias 2026, busca fomentar la lectura, la creatividad y las tradiciones del Día de Muertos mediante composiciones con humor e ingenio, inspiradas en personajes históricos que contribuyeron a las transformaciones de México.

Concurso de Calaveritas Literarias SEP 2026: categorías y requisitos

La convocatoria del Concurso de Calaveritas Literarias SEP 2026, contempla cuatro categorías:

Quinto y sexto de primaria Secundaria Educación media superior Educación superior

Concurso Nacional de Calaveritas Literarias SEP 2026 (Gobierno de México)

Las obras de las Calaveritas Literarias deberán ser originales, inéditas y de autoría individual.

Las Calaveritas Literarias pueden escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional, siempre que se adjunte una traducción al español. También deben incluir:

El título

El nombre del personaje histórico elegido

La presencia simbólica de la Muerte o la Catrina, además de humor e ironía respetuosa

Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse (SEP)

En cuanto a la extensión y demás requisitos para el concurso de Calaveritas Literarias 2026, se revela que deben ser:

Originales, inéditas y de autoría individual.

Pueden escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional (en este caso se debe adjuntar traducción al español).

Deben incluir título y el nombre del personaje histórico elegido.

Estructura:

Educación Básica (Primaria 5°-6° y Secundaria): de 4 a 6 estrofas.

Media Superior y Superior: de 6 a 12 estrofas.

Cada estrofa con 4 versos.

Deben incorporar humor, ironía respetuosa y la presencia simbólica de la Muerte o la Catrina.

Participación individual: solo una calaverita por estudiante.

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¿Cómo registrarse al concurso de la Calaveritas Literarias 2026 de la SEP?

El registro de las Calaveritas Literarias 2026 se realiza en línea a través del portal oficial del concurso de la SEP.

Las personas menores de 18 años deberán ser registradas por su padre, madre o tutor; quienes sean mayores de edad podrán hacerlo por cuenta propia.

La recepción de las Calaveritas Literarias 2026 cierra el 26 de octubre a las 12:00 horas, tiempo de la CDMX. La SEP anunciará a las personas ganadoras y las menciones honoríficas el 2 de noviembre.

Además, las y los ganadores de cada categoría del concurso de las Calaveritas Literarias 2026, serán invitados a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar sus creaciones. Las bases completas pueden consultarse en el portal oficial de la convocatoria.