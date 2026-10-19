El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo anunció que las y los alumnos menores de 25 años que se inscriban al sistema Prepa en Línea-SEP tendrán acceso a la Beca Universal Benito Juárez, que otorga mil 900 pesos bimestrales, con lo que se contribuye a garantizar su derecho a la educación.

Durante la “Conferencia del Pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado informó que del 19 al 28 de octubre estará abierto el registro de la convocatoria G1 2026 para ingresar al sistema Prepa en Línea-SEP, un modelo educativo gratuito que cuenta con un docente por cada 50 estudiantes, quien da seguimiento a su avance en los módulos que cursan.

El día de hoy estamos abriendo el registro de Prepa en Línea; cada inicio de ciclo tenemos alrededor de 100 mil estudiantes. Esta es otra opción para facilitar que puedan estudiar, es parte del Bachillerato Nacional, tiene completa validez oficial, pueden terminarla en dos años y tiene el mismo nivel que cualquier otro bachillerato. Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Mario Delgado y Julio Trujillo becas Benito Juárez (cortesía)

Bachillerato Nacional Margarita Maza abre convocatoria

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado recordó que se encuentra abierta la convocatoria para ingresar al Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo que cuenta con 186 planteles.

Está abierto el registro, hay seguramente ya un Margarita Maza cerca de su casa, pueden entrar también al sitio bnmm.sep.gob.mx; es una preparatoria que tiene mucho énfasis en cultura y en deporte para que vayan los jóvenes a socializar. Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Mario Delgado invita a participar en Concurso Nacional de Calaveritas Literarias

Ante la proximidad del Día de Muertos, el secretario de la SEP invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a participar en el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias, cuyo objetivo es mantener vivas las tradiciones desde las escuelas, recordó que el registro vence el próximo 26 de octubre.

El 2 de noviembre vamos a dar los resultados y le vamos a pedir a la Presidenta que invite a que las ganadoras, las calaveritas ganadoras se presenten aquí en la mañanera. Entonces, participen niñas, niños, jóvenes, adolescentes en las calaveritas literarias. Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Mario Delgado y Julio Trujillo becas Benito Juárez (cortesía)

Becas para el Bienestar busca completar 22 millones de beneficiarios

Por su parte el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo informó que el sistema de becas beneficia a 19 millones 593 mil 156 estudiantes de todos los niveles educativos, con una inversión social anual de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos.

Destacó que la meta para el cierre de 2026 es alcanzar 22 millones de beneficiarios, en cumplimiento del objetivo de ampliar el acceso y favorecer la permanencia escolar.

Señaló que, en educación básica, las becas Rita Cetina benefician a 14 millones 960 mil 755 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos. En educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez atiende a 4 millones 162 mil 377 estudiantes de planteles públicos con una inversión de 39 mil 500 millones de pesos, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a 414 mil 100 estudiantes de educación superior con una inversión de 12 mil millones de pesos.

Asimismo, el coordinador de Becas, Julio Trujillo destacó la ampliación de la beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar el transporte de 55 mil 924 estudiantes de educación superior de los estados de Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora, el Gobierno de México invierte 531 millones de pesos.

Detalló que, mediante 15 mil 121 asambleas informativas en los tres tipos educativos en todo el país, se recibieron un millón 800 mil 919 solicitudes de nuevo ingreso para la Beca Universal Benito Juárez de educación media superior; 100 mil para Jóvenes Escribiendo el Futuro y 172 mil 571 en los estados de Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora para Beca Gertrudis Bocanegra de nivel superior, lo que refleja el interés de más jóvenes por incorporarse al Sistema Educativo Nacional (SEN).

El coordinador de Becas, Julio Trujillo informó que este lunes 19 de octubre inicia la dispersión de recursos para las y los beneficiarios de las becas Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Señaló que los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

19 de octubre: letras A y B

20 de octubre: letra C

21 de octubre: letra D, E y F

22 de octubre: letra G

23 de octubre: letras H, I, J, K y L

26 de octubre: letra M

27 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q

28 de octubre: letra R

29 de octubre: letra S

30 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Además, el coordinador anunció que en noviembre y diciembre se convocará a estudiantes de nuevo ingreso de educación media superior y superior para la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar. También informó que el registro para la beca Rita Cetina en primaria estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Asimismo, invitó a madres, padres y tutores a participar en la asamblea virtual informativa que se transmitirá el 23 de octubre, a las 19:00 horas, a través de la cuenta oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) en Facebook, con el propósito de resolver dudas y facilitar el acceso a estos apoyos.