El secretario de Educación Pública, Mario Delgado informó que se realizará una asamblea informativa virtual este viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, para orientar a las familias sobre el próximo registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria.

El secretario de Educación Pública, indicó que la transmisión se llevará a cabo a través de la cuenta de Facebook de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), con el objetivo de acercar la información a madres, padres y personas tutoras que no pudieron asistir a las asambleas presenciales en las escuelas.

Mario Delgado informa de asamblea virtual para la Beca Rita Cetina

La actividad responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ampliar la difusión de los procesos de registro y entrega de becas, para que más estudiantes puedan acceder a estos apoyos.

¿A qué hora será la asamblea virtual de la Beca Rita Cetina?

Durante la asamblea informativa las familias podrán plantear preguntas sobre el procedimiento de registro y los requisitos para solicitar el apoyo. El secretario de educación explicó que la modalidad virtual busca facilitar la participación de quienes, por motivos laborales, de salud u otras circunstancias, no pudieron acudir a las reuniones presenciales.

Sabemos que hay días en que no nos alcanza el tiempo, que por trabajo o por alguna otra razón, a lo mejor no pudieron acompañarnos en las asambleas presenciales de sus escuelas, pero no pasa nada, porque si no pudieron llegar a la asamblea, nosotros llevamos la asamblea a ustedes. Mario Delgado, titular de la SEP

En la sesión participará el titular de la CNBB, Julio León Trujillo, junto con servidores públicos de la Coordinación, quienes atenderán las inquietudes de las familias.

Mario Delgado informa de asamblea virtual para la Beca Rita Cetina

¿Qué dudas resolverán sobre el registro de la Beca Rita Cetina?

También en la asamblea virtual, las personas participantes podrán preguntar sobre la Llave MX, los documentos necesarios para completar el registro, el lugar donde recibirán la tarjeta y la fecha a partir de la cual se realizarán los depósitos.

Vamos a estar conectados y todos los servidores de la educación del país tratando de dar seguimiento a cada una de sus dudas. Julio León, titular de la CNBB

La dinámica consistirá en escribir en los comentarios el estado y municipio de residencia, además de la pregunta correspondiente. De esta manera, una persona servidora pública cercana a la localidad podrá dar seguimiento a cada consulta y acompañar a las familias durante el proceso.

SEP prevé alcanzar 22 millones de becas en México durante 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado señaló que se realizan acciones para avanzar en el objetivo de que ningún estudiante se quede sin una Beca para el Bienestar. Según lo informado por el secretario, en 2026 se alcanzarán 22 millones de becas en todo México, de las cuales 15 millones corresponderán a la Beca Rita Cetina.

La asamblea virtual también busca contribuir a la meta de alcanzar una cobertura del 100 por ciento de las y los estudiantes del Programa de Becas para el Bienestar, mediante una mayor difusión de la información y la atención de las dudas de madres, padres y personas tutoras.