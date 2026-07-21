Ariadna Montiel señaló que Morena considera importante el caso de Marina del Pilar Ávila tras la revelación de una serie de audios donde la gobernadora de Baja California habla con supuestos agentes de Estados Unidos.

En entrevista con Denise Maerker, la presidenta nacional de Morena señaló que la Comisión de Honestidad y Justicia está pendiente del tema, y reiteró que “no vamos a cubrir a nadie”.

Sin embargo, ¿basta la intención de cooperación de Marina del Pilar Ávila de compartir información de seguridad con Estados Unidos para ser considerado un delito?

Te compartimos lo que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, considera respecto al caso.

Morena sí presta atención al caso de Marina del Pilar Ávila: Ariadna Montiel

De acuerdo con Ariadna Montiel, Morena no va a proteger ni ser “cómplices de nadie”; sin embargo, dejará que las autoridades sean quienes consideren si existe o no un delito que perseguir.

La presidenta de Morena aseguró que es Marina del Pilar Ávila quien debe dar las explicaciones necesarias sobre la intención de cooperación con Estados Unidos respecto a compartir información de seguridad que se escuchó en los audios filtrados que la involucran.

“Considero que si hay algún delito que perseguir las autoridades tendrán que investigarlo… Nosotros sostenemos que es ella quien tiene que explicar y si las autoridades consideran que hay un delito que perseguir, nosotros no vamos a solapar a nadie” Ariadna Montiel

Asimismo, reiteró que el llamado de Morena es a la defensa de la soberanía nacional y reconoció que las mesas de seguridad son muy importantes toda vez que forman parte de la estrategia de seguridad.

“Si no es un delito, si la autoridad determina que no lo es, no quisiera adelantar que hubiera alguna conclusión…no es que no nos parezca importante, claro que nos parece importante porque involucra a una militante en este caso y a una gobernadora de Morena” Ariadna Montiel

Comisión de Honestidad está pendiente del caso de Marina del Pila Ávila

Por otra parte, Ariadna Montiel reiteró que es responsabilidad de la gobernadora dar las explicaciones correspondientes tal como ha hecho hasta el momento.

Asimismo, resaltó que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena está pendiente del caso y, en caso de que las autoridades presenten resultados, se actuará consecuentemente.