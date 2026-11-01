Las autoridades de Baja California y Sonora emitieron alertas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes a intensas que se esperan durante este fin de semana.

Estas condiciones meteorológicas están asociadas a un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica provocada por los remanentes del sistema “Vance”.

Baja California y Sonora en alerta por fuertes lluvias (Especial)

Baja California Sur alerta por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado

En redes sociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pidió a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse atenta a la información oficial.

Además, señaló que se prevén precipitaciones de consideración en distintas regiones del estado, con lluvias más intensas el domingo 1 de noviembre, con fuertes vientos y oleaje elevado.

Este fin de semana se esperan lluvias muy fuertes en todo Baja California. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California Sur

Marina del Pilar pidió evitar playas, calles y arroyos inundados, y recordó a la población que ya están activos refugios temporales en todo el estado en caso de necesitarlo.

Elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E en el estado para atender posibles emergencias derivadas de las lluvias y brindar apoyo a la población afectada.

Bajacalifornianos, este fin de semana se esperan lluvias muy fuertes en todo Baja California.



Les pedimos extremar precauciones, evitar zonas de riesgo, mantenerse atentos a la información oficial y llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia. pic.twitter.com/OwnVGn5gEN — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 31, 2026

Sonora espera lluvias de mayor intensidad en el noroeste del estado

En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo informó que las lluvias se presentarán con mayor intensidad durante la noche del sábado y el domingo, especialmente en el noroeste de la entidad.

Asimismo, exhortó a las familias a evitar cruzar arroyos, zonas inundadas, resguardarse durante las tormentas y seguir todas las indicaciones de Protección Civil.

Este fin de semana se esperan lluvias en Sonora, con mayor intensidad durante la noche del sábado y el domingo en el noroeste del estado. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales, preparar documentos importantes, identificar refugios temporales y reportar cualquier emergencia al número 911.