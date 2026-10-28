La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la tarde del 28 de octubre de 2026 que Vance se degradó a depresión tropical frente a las costas de Jalisco y Nayarit.

Vance es ahora una depresión tropical frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Conagua

El reporte señala que a las 15:00 horas (hora centro), Vance estaba aproximadamente a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Mita, Nayarit.

Vance, que provocará lluvias intensas en cinco estados, también registró vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento hacia el norte a 15 km/h.

Vance se degrada a depresión tropical frente a las costas de Jalisco y Nayarit (@Conagua)

Vance provocará lluvias intensas en cinco estados, advierte Conagua

De acuerdo con el comunicado de la Conagua, la depresión tropical Vance aumenta la probabilidad de lluvias intensas en regiones de:

Baja California Sur Sinaloa Nayarit Jalisco Durango

Además, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en las costas de Jalisco.

Los vientos sostenidos también se prevén de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 m de altura en los litorales de:

Baja California Sur (sur)

Sinaloa

Nayarit

Colima

Tormenta tropical Vance (Gobierno de México)

Vance podría provocar deslaves e inundaciones

Las autoridades alertan que las lluvias provocadas por Vance podrían causar deslaves, aumentar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados.

Por lo anterior, se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Protección Civil.