La depresión tropical Vance mantendrá las condiciones de lluvia en el Pacífico mexicano, causando afectaciones en al menos cuatro estados del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a cargo de Conagua, el centro de la depresión tropical Vance se localiza a 135 km al este-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 230 km al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Depresión tropical Vance mantiene las lluvias en el Pacífico mexicano (Cuartoscuro / Administrador Prueba)

Depresión tropical Vance provocará lluvias en 4 estados del Pacífico mexicano

El SMN alertó que la depresión tropical Vance mantiene la probabilidad de lluvias muy fuertes en el Pacífico mexicano, tras ubicarse cerca de las costas de Sinaloa y Baja California Sur.

Las principales afectaciones por el paso de este fenómeno meteorológico serían en los estados de:

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa (centro y sur)

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Baja California Sur (sur)

Durango (oeste)

Nayarit (norte)

De igual forma, se prevé viento de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 60 km/h en la zona costera de Sinaloa y Nayarit, así como de 10 a 20 km/h y 50 km/h en Baja California Sur.

El paso de la depresión tropical Vance por el Pacífico mexicano provocará también olas de entre 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1 a 2 metros en Jalisco.

Las autoridades llaman a extremar precauciones en las costas de los estados afectados, siguiendo las recomendaciones que Protección Civil ha emitido para cada entidad.