El huracán Polo se aleja de las costas mexicanas, no obstante, sigue su trayectoria que contempla un viraje hacia la península de Baja California a inicios de la siguiente semana.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detallaron que el huracán Polo mantiene categoría 5 la mañana de este viernes 25 de septiembre.

Las autoridades advirtieron a la población de la permanencia de fuertes lluvias, alto oleaje, vientos máximos sostenidos de hasta 285 kilómetros por hora, posibles deslaves y más.

Huracán Polo genera lluvias en 6 estados

La presencia del huracán Polo genera fuertes lluvias en el occidente y noroeste del país, particularmente en seis estados:

Nayarit Baja California Sur Sinaloa Jalisco Colima Michoacán

De la misma manera, genera oleaje de dos a tres metros de altura en costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco y en menor medida en Colima.

Huracán Polo se aleja pero aún podría cambiar dirección hacia Baja California

El huracán Polo se aleja de costas mexicanas pero se espera que “recurve” hacia el norte y a inicios de la semana siguiente toque tierra en la península de Baja California.

La mañana de este viernes 25 de septiembre, el huracán Polo se encuentra a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.