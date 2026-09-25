La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta meteorológica por el huracán Polo y pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos ante sus posibles efectos.

El organismo advirtió sobre lluvias intensas, inundaciones, deslaves, fuertes vientos y condiciones marítimas peligrosas mientras el ciclón mantiene su desplazamiento frente al Pacífico mexicano.

La embajada recomendó evitar playas y el mar, anticipar posibles cierres carreteros y consultar a las aerolíneas ante eventuales afectaciones en vuelos.

Huracán Polo se intensifica y vuelve a categoría 5 (Conagua)

¿Qué recomienda Estados Unidos ante el huracán Polo?

La representación diplomática pidió seguir las indicaciones de autoridades mexicanas y consultar actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil ante el huracán Polo.

También recomendó contar con un plan de evacuación que no dependa de la asistencia del gobierno de Estados Unidos durante una emergencia.

La embajada llamó a mantener informados a familiares y amigos sobre la ubicación de cada persona y recordó que el número de emergencias es 911.

Ante el riesgo de corrientes de resaca y oleaje elevado, las autoridades estadounidenses recomendaron no ingresar al mar ni permanecer en playas durante las condiciones adversas.

También pidió verificar el estado de las carreteras antes de viajar, debido a posibles inundaciones, deslaves y cierres en distintas zonas del país.

🌀 WEATHER ALERT: Hurricane Polo



Hurricane Polo, currently a Category 4 storm, is forecast to approach the Baja Peninsula before moving toward Sonora, bringing dangerous winds, heavy rain, flooding, mudslides, hazardous ocean conditions, and possible power outages.



⚠️ Stay… pic.twitter.com/IrdPqB8H6p — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 24, 2026

¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo?

El huracán Polo permanece como categoría 4 frente al Pacífico mexicano, después de haber alcanzado brevemente categoría 5 durante su evolución.

El sistema avanza hacia el oeste-noroeste y su circulación mantiene lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur.

Las precipitaciones afectan principalmente a Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde también existe riesgo de inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y desbordamientos.

El pronóstico contempla que Polo continúe su desplazamiento y posteriormente se aproxime a Baja California Sur y Sonora, aunque la trayectoria puede modificarse.