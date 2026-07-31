Un audio de Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha hecho viral en últimas horas por presumir su cercanía con periodistas como Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga.

“No aguantan, yo no soy periodista pero soy político y sé qué es lo que más le duele… por ponerte un ejemplo, yo soy brother de los dueños de Proceso.. Rafael Cardona, Antonio Navalón, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín… yo le pudo decir a Navalón rájale la madre a tal… Reforma… TvAzteca… te la pongo mas fácil, dos vergazos a López-Dóriga y se acabó el desmadre…” Alito Moreno. PRI

“Son mis brothers”, dijo al presumir también amistad con periodistas como Rafael Cardona y Antonio Navalón y cercanía con medios como Proceso, Reforma y TV Azteca.

El audio viral fue recuperado de la serie de audios que en julio de 2022 reveló al gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa Martes de Jaguar.

“Brothers” de Alito Moreno lo desconocen y dejan en visto

En el audio Alito Moreno señala que puede recurrir a sus “brothers” para pegarle mediáticamente a sus adversarios o decirles “rájale la madre a tal hijo de puta”.

Como reacción, Ciro Gómez Leyva respondió irónicamente que no sabía que era “brother” de Alejandro Moreno y bromeó con que partir de esas fechas podría llamarlo Alito y no Alejandro.

Por su parte, Joaquín López-Dóriga dijo el 19 de julio de 2022 que Alito Moreno era un miserable y mostró capturas de pantalla de un chat en el que el dirigente del PRI insistía en verlo pero el periodista lo habría dejado en visto.

Recuerdan audios de Alito Moreno en los que presume amistad con medios y periodistas

Los audios de Alito Moreno se han difundido en redes sociales en el marco de sus señalamientos contra Morena de “narcopartido”.

También por su molestia luego de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibirle referirse a Morena en esos términos y bajar publicaciones de redes sociales.