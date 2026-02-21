Durante un evento encabezado por Claudia Sheinbaum en el municipio Monclova, Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez fue abucheado y recibido con gritos de “¡Fuera!“.

La escena ocurrió cuando Manolo Jiménez tomó la palabra en el evento de Claudia Sheinbaum para hablar de la entrega del Programa Vivienda para el Bienestar en Monclova.

Aunque Manolo Jiménez intentó sonreír a los asistentes, su incomodidad fue notoria al recibir rechiflas y abucheos mientras intentaba agradecer la coordinación de su gobierno con el de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez es abucheado de nuevo en evento de Claudia Sheinbaum

Además de Manolo Jiménez, quien también fue abucheado durante el acto fue el presidente municipal de Monclova, Carlos Fernández Villareal, a quien le reprocharon la falta de trabajo.

“¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo!“, gritaron diversas personas al escuchar el nombre de Carlos Fernández Villareal.

Las protestas en contra de Carlos Fernández Villareal persistieron durante el discurso de Claudia Sheinbaum, con consignas como: “No hay trabajo” y “tenemos hambre”.

Pese a esto, Manolo Jiménez destacó su apoyo hacia Claudia Sheinbaum, al grito de presidenta, durante el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades en Saltillo.

Manolo Jiménez ya había sido abucheado en el 2025

Esta no es la primera vez que Manolo Jiménez es abucheado en un evento de Claudia Sheinbaum, pues una acción similar tuvo lugar en mayo del 2025 en Torreón.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió respeto, algunas personas no dudaron en expresar su rechazo a Manolo Jiménez durante la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE.