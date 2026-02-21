La presidenta Claudia Sheinbaum prometió durante un evento público en el estado de Coahuila que Altos Hornos de México (AHMSA) será reactivada luego de su subasta.

Claudia Sheinbaum reitero que lo primero en atender a los cerca de 14 mil trabajadores que esperan una resolución de AHMSA que les permita recibir sus liquidaciones.

Altos Hornos de México. (Especial)

Claudia Sheinbaum asegura que AHMSA se reactivará en Coahuila

Claudia Sheinbaum participó en un evento en Coahuila, desde donde hizo la promesa de reactivar AHMSA y garantizar la seguridad de los trabajadores, quienes no reciben sueldos desde hace más de dos años.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la subasta de AHMSA se realizará bajo la condición de que la empresa se reactive y no se rematé “cómo fierro viejo” tras su compra.

Asimismo, Claudia Sheinbaum dijo que otra de las condiciones para la subasta de AHMSA es que, quien se quede con la empresa, garantice los pagos de los trabajadores antes que el de los acreedores.

Sheinbaum promete reactivar AHMSA desde Coahuila (Tomada de video)

Subasta de AHMSA: cuándo y quiénes pretenden adquirir la empresa mexicana

Los reportes indican que la subasta de AHMSA está programada para el 27 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en el auditorio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad de México.

El valor inicial para la subasta de AHMSA será de mil 127 millones de dólares, cifra equivalente al 85% del costo total de la empresa activa; los interesados en adquirirla son:

Argentem Creek Partner

Fintech e Ignition

Lanz

Almacenadora Afirme

Cargill

La subasta busca reactivar la siderúrgica y garantizar el pago a acreedores y trabajadores, pero la decisión final dependerá del proceso judicial y la aprobación de los acreedores.