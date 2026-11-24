El polémico Ricardo Salinas Pliego obtuvo una victoria judicial luego de que un tribunal federal resolvió que se restituya el permiso de operación de su firma de casinos Ganador Azteca.

Fue desde el pasado 5 de noviembre cuando la autoridad judicial revirtió la suspensión que la Secretaría de Gobernación (Segob) había impuesto contra la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Cabe destacar que pese al fallo a favor del casino en el que se ordena a Gobernación devolverle el permiso, Ganador Azteca no reiniciará operaciones.

Ganador Azteca, casinera de Ricardo Salinas Pliego, obtiene fallo favorable (Michelle Rojas)

Tribunal ordenó a Segob devolver el permiso a Ganador Azteca; así fue el proceso

Como parte de las acciones contra el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Segob en octubre de 2025, un lista de empresas de casinos con mayor exposición a dicha actividad.

Al responder, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Segob advirtió que “todas podían encontrarse en ese supuesto”, por lo que entregó una lista de empresas seleccionadas al azar.

Entre ellas se incluyó a Ganador Azteca de Ricardo Salinas Pliego, misma que fue suspendida en noviembre de 2025 por las sospechas de posibles actividades de lavado de dinero.

Ricardo Salinas Pliego (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Ante ello, Ganador Azteca presentó una demanda de amparo en la que acusó que la DGJS no siguió el procedimiento previo que la ley exige antes de revocar una autorización.

En ese sentido, la empresa de casinos del multimillonario advirtió que la suspensión que se le aplicó, violentó sus derechos de audiencia y debido proceso.

Tras una serie de suspensiones, en marzo de 2026 un juez concedió el amparo a Ganador Azteca al confirmar que la autoridad no sustanció el procedimiento administrativo necesario.

El fallo que fue apelado por las autoridades, fue ratificado el 5 de noviembre e 2026, cuando el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado confirmó el resolutivo y ordenó la restitución del permiso.

Casino de Ricardo Salinas Pliego no volverá a operar

Aun cuando el tribunal ordenó que Gobernación restituya el permiso de Ganador Azteca, el casino de Ricardo Salinas Pliego no puede operar de nueva cuenta.

Así ocurre debido a que si bien la firma del empresario está habilitada para reabrir, no puede reanudar operaciones debido a que se encuentra en concurso mercantil por insolvencia económica.

El 18 de septiembre de 2026, Ganador Azteca solicitó entrar en dicho proceso tras no cumplir con sus obligaciones de pago y en busca de un acuerdo con acreedores o declararse en quiebra.