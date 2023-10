El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que donará al periodista y conductor de Atypical Te Ve, Carlos Alazraki, para mantener su programa en YouTube.

La mención de AMLO se dio durante su conferencia mañanera de hoy 4 de octubre, donde el presidente adelantó que a yudará a Carlos Alazraki y donará los 25 pesos que el periodista solicitó para seguir con la grabación de su programa.

Ello luego de que el opositor a la Cuarta Transformación (4T) informó los problemas económicos que atraviesa, debido a la falta de apoyo de empresarios a su programa en Atypical Te Ve.

Desde el Salón de Tesosería de Palacio Nacional, AMLO dijo que “hay que ayudar” a Carlos Alazraki en su solicitud de donativos para continuar con su programa en Atypical Te Ve.

El presidente indicó que él le mandará los 25 pesos que solicitó, esto luego de reir por su petición y llamarlo “ternura”, pues previamente acusó que algunos periodistas “famosos” reciben jugosos sueldos que otros empleados de este rubro no.

En ese sentido, AMLO indicó que es “bueno” que Carlos Alazraki se atreva a decir que ya no tiene o ya no le alcanza para continuar su programa en YouTube, e hizo el llamado para ayudarlo.

El presidente compartió que él pediría prestados los 25 pesos a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, para después enviarlos al conductor y publicista, pues subrayó que “es poco lo que está pidiendo”.

“Por eso hay que ayudar a Alazraki, ternura, yo le voy a mandar mis 25 pesos, ahorita no traigo nada, pero sí, cuando menos se atreve a decir no tengo o ya no me alcanza para mantener el programa.

Hay que ayudarlo, porque además es poco lo que esta solicitando, 25 pesos, yo se lo voy a mandar, nada más que se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste”

AMLO