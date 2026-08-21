Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, Tabasco, reapareció en redes asegurando ser víctima de persecución política y respondió a las especulaciones sobre su paradero.

En su mensaje, el edil confirmó que la Fiscalía de Tabasco abrió una carpeta de investigación en su contra, acusándolo de delitos como tráfico de combustible, portación de armas y narcotráfico.

“En estos momentos me encuentro en condiciones de informarles que la Fiscalía General de la República, con sede en Tabasco, está llevando a cabo investigaciones en mi contra y de otros servidores públicos del Ayuntamiento dentro de la carpeta de investigación número FED/TAB/VHS/0000749/2026” Alfonso Baca, alcalde de Paraís

Alfonso Baca negó todos los delitos que se le adjudican, e incluso reveló que se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) atendiendo asuntos de agenda de trabajo e institucionales, además de compromisos personales.

¿Quién es Alfonso Baca Sevilla? Alcalde de Paraíso, Tabasco

Alfonso Baca aclara: no se dio a la fuga y se encuentra en CDMX

En respuesta a la Operación Enjambre en Tabasco, el alcalde Alfonso Baca negó haber cometido los delitos que le imputa la FGR y aseguró que probará su inocencia en cuanto regrese al estado.

Además, aseguró que es falso que se hubiera dado a la fuga como se especuló en medios, y mencionó que desde el martes 17 de agosto se encuentra en la CDMX atendiendo asuntos de agenda de trabajo e institucionales.

En cuanto a los 15 cateos llevados a cabo en inmuebles, denunció que estos presentaron irregularidades en las órdenes judiciales y acusó posibles violaciones al debido proceso.

“Las diligencias de cateo ejecutadas en 15 inmuebles incurrieron en graves violaciones al debido proceso, a la Constitución, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales”. Alfonso Baca, alcalde de Paraís

Finalmente, aseguró que ya contrató a un abogado penalista para conocer a fondo las acusaciones y preparar su defensa, asegurando que se siente tranquilo de conciencia.

Es de recordar que el Operativo Enjambre se implementado el miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco.