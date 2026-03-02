A través de su cuenta de X, Adrián Ruvalcaba respondió a las observaciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esto con relación a los recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y negó tener cualquier responsabilidad.

Adrián Ruvalcaba niega cualquier responsabilidad de las observaciones de la ASF por recursos en Cuajimalpa

El Exalcalde de Cuajimalpa y actual director del Metro de la CDMX, Adrián Ruvalcaba se refirió a las observaciones de ASF por recursos federales en el ejercicio fiscal 2024.

Rubalcava responde a observaciones de la ASF por recursos en Cuajimalpa (@AdrianRubalcava / X )

Adrián Ruvalcaba negó cualquier responsabilidad pues explicó que en febrero del 2024 solicitó licencia definitiva a su cargo .

Los fondos que provienen del FORTAMUN y FAISMUN fueron recibidos por la alcaldía de Cuajimalpa después de marzo, cuando ya no se encontraba en funciones.

Adrián Ruvalcaba recalcó que cuando salió de su cargo, los recursos mencionados no habían ingresado a la demarcación.

Por lo que consideró “imposible” haber ejercido algo que llegó después de su salida.

Consideró que la responsabilidad de estos recursos recae sobre la administración interina y en la actual gestión encabezada por Carlos Orvañanos .

“Los recursos federales que se mencionan, FORTAMUN y FAISMUN, corresponden al ejercicio 2024 y llegaron después de marzo. El ejercicio fiscal fue responsabilidad de la administración interina y de la actual, a cargo de Carlos Orvañanos Rea (actual alcalde de Cuajimalpa)” Adrián Ruvalcaba

Adrián Ruvalcaba aseguró que no ha recibido ninguna notificación formal por parte de la ASF y que el informe público no menciona su nombre, sino que se refiere de manera general a observaciones del ejercicio 2024.

Sin embargo, Adrián Ruvalcaba se dijo estar dispuesto a aclarar cualquier señalamiento conforme a la ley .

“No he recibido ninguna notificación por parte de la ASF y el informe no menciona mi nombre; únicamente hace referencia a observaciones del ejercicio fiscal 2024. Estoy en total disposición de aclarar cualquier señalamiento conforme a la ley” Adrián Ruvalcaba

Claudia Sheinbaum se refiere a observaciones de la ASF por recursos en Cuajimalpa

El tema también fue abordado por Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este lunes 2 de marzo.

Claudia Sheinbaum destacó que todavía se debe revisar las observaciones presentadas por ASF.

“Hay que revisarlo, porque la ASF presenta resultados, hay un tiempo para revisar las observaciones. Esto que presentaron recientemente no es el resultado ya final, viene un periodo en donde se tienen que presentarse las observaciones y resolverlas por parte de las personas” Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum señaló que no se debe tomar como un hecho lo presentado por ASF ya que debe de entrar en un periodo de observación.

“Ahí se ve si realmente hubo un algún problema o no, viene todavía ese periodo, entonces no hay que tomar como un hecho lo que se presentó recientemente por la auditoria” Claudia Sheinbaum

A mediados de febrero, se dio a conocer que la ASF detectó presuntas irregularidades por mil 88 millones de pesos en la alcaldía Cuajimalpa durante 2024.

ASF señaló que la alcaldía no acreditó el destino de la totalidad de los recursos federales auditados, lo que derivó en observaciones por probable daño a la Hacienda Pública.