Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la muerte de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González” o “Chuy Peñuelas”, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Guasave, Sinaloa.

“Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque.” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

De acuerdo con Harfuch, los elementos de la Marina realizaban acciones para reforzar la seguridad y avanzar en la pacificación de Sinaloa cuando fueron agredidos por integrantes de una célula criminal.

Los efectivos repelieron el ataque y, durante el enfrentamiento, murieron dos personas; uno de ellos siendo Chuy González.

Omar García Harfuch confirma la muerte Chuy González en Sinaloa (@OHarfuch / X)

¿Quién era Chuy González y por qué Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares?

Según la información difundida sobre el caso por Omar García Harfuch, Jesús González Peñuelas era identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares (93 millones 115 mil pesos) por información relacionada con él, debido a su presunta relevancia dentro de las estructuras criminales.

Confirman muerte de Jesús González Peñuelas en Sinaloa (Gobierno de Estados Unidos)

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en Guasave, Sinaloa y tras el enfrentamiento con Chuy González, las autoridades aseguraron:

Cuatro vehículos con reporte de robo

Tres armas largas

Cargadores

Municiones

Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Omar García Harfuch señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del Gabinete de Seguridad para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

También destacó la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia entre las instituciones federales para combatir a los grupos criminales que operan en la entidad.