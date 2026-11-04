Omar García Harfuch informó el 3 de noviembre sobre el aseguramiento de 133 kilos de metanfetamina durante un operativo realizado en la carretera federal 15 en Sinaloa.

En la acción, elementos federales detuvieron a 2 hombres y encontraron la sustancia oculta en un doble fondo del piso de un semirremolque durante la intervención de seguridad.

El decomiso ocurrió en el tramo Mazatlán-Culiacán y fue realizado por agentes del Servicio de Protección Federal y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

¿Cómo localizaron la metanfetamina oculta en el tractocamión?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el operativo contó también con la participación de Defensa, Marina y Guardia Nacional en la zona.

De acuerdo con el comunicado, los agentes realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera federal libre México 15.

Localizan la metanfetamina oculta en un tractocamión (FGR)

En ese punto observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas de Texas, Estados Unidos. El conductor realizó maniobras evasivas al advertir su presencia.

Ante esa conducta, los elementos federales ordenaron detener la unidad para efectuar una revisión de seguridad. Durante la inspección encontraron un compartimento oculto del vehículo.

En el doble fondo del piso del semirremolque estaban distribuidos 89 paquetes que contenían los 133 kilos de metanfetamina, precisó la dependencia federal en su comunicado.

Las autoridades detuvieron a 2 hombres, de 36 y 38 años, y les informaron sus derechos. También aseguraron el tractocamión y la droga localizada.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGR, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación correspondiente.