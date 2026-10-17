El Gabinete de Seguridad federal confirmó el hallazgo de un laboratorio clandestino durante un operativo realizado en el estado de Durango.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, elementos de la Marina aseguraron en el lugar 1.3 toneladas de metanfetamina, además de otros componentes químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Hallan laboratorio clandestino en Durango; Marina asegura 1.3 toneladas de metanfetamina (@GabSeguridadMX)

Aseguran laboratorio clandestino en Durango; había más de 4 mil litros de precursores químicos

Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) culminó con el aseguramiento de un laboratorio clandestino en Durango.

Gracias a las labores de inteligencia y vigilancia interinstitucional, las dependencias federales lograron ubicar el sitio antes de que los productos terminados e insumos químicos fueran distribuidos hacia diversos puntos de consumo.

Entre lo decomisado destacan:

1.3 toneladas de metanfetamina.

4,500 litros de precursores químicos.

2,902 kilogramos de sustancias químicas en estado sólido utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Asimismo, las fuerzas de seguridad aseguraron diversos instrumentos, reactores y maquinaria de laboratorio de alta capacidad técnica diseñados para el procesamiento industrial de enervantes.

Con la inhabilitación definitiva del inmueble y el aseguramiento de todo el material, el Gabinete de Seguridad federal reiteró que busca combatir a las células delictivas que operan en la zona.

De esta manera se impide la comercialización de miles de dosis de droga en las calles y salvaguardando la salud pública de las familias mexicanas.