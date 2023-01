El ministro Arturo Zaldívar aclaró que no deja la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni TikTok y con un video emuló lo que hacía Joaquín López Dóriga al terminar su noticiero.

Arturo Zaldívar, quien apenas el pasado 31 de diciembre terminó su cargo como ministro presidente de la SCJN, regresó a su red social favorita, TikTok, para recordarles a sus seguidores que no dejará la Corte, ni de subir videos.

“Gracias por pedirme que no me vaya, me voy de la presidencia de la Corte pero no de la Corte y tampoco de TikTok, no seguiremos viendo por aquí”.

Ministro Arturo Zaldívar