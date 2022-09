En un video que compartió por su cuenta de TikTok, el ministro Arturo Zaldívar reveló por qué es mejor tomar café que licuado de proteína.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, es el político mexicano con más seguidores en TikTok, con más de 131 mil usuarios y más de 700 mil me gusta.

Arturo Zaldívar comparte videos de su trabajo como ministro en la SCJN y también responde preguntas de sus seguidores; en una ocasión respondió lo que opina acerca del poliamor.

Pero en su video más reciente, Zaldívar reveló por qué es mejor tomar café que licuado de proteína, ¿por qué?

En el video de Arturo Zaldívar, primero se le ve tomando licuado de proteína durante una sesión pasada de la SCJN y, con una actitud tranquila , dice: “señor ministro me sugiere y creo que con razón…”.

En seguida el video cambia a “cuando tomo café” y se ve a un ministro presidente de la Corte más enérgico , con un tono de voz un poco elevado y hasta regañando, diciendo:

“Los derechos humanos son Constitución, y reconoce quiere decir que son superiores y anteriores al Estado y que no les son disponibles ni siquiera al poder revisor de la Constitución. Es una posición constitucionalista del mandato que el constituyente hizo en la Constitución. Escuche ayer que ‘quien soy yo para arrancar páginas de la Constitución’ bueno, quizá no para arrancar el artículo 19 pero sí el primero”, dijo Zaldívar.

Este video ha reunido más de 35 mil me gusta y ha sido compartido más de mil ocasiones en TikTok.

El discurso de Arturo Zaldívar que compartió por un video de TikTok es parte de sus argumentos expuestos en contra de la prisión preventiva oficiosa, durante la sesión del 6 de septiembre pasado.

El ministro presidente de la SCJN fue el último en realizar su intervención respecto al debate que los y las 11 ministras realizaron sobre un proyecto de Luis María Aguilar.

Discutían acerca de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y si la Corte tiene facultades para determinar no aplicar un artículo de la Constitución, en este caso, el 19 que retoma dicha figura.

Arturo Zaldívar dio un discurso que ha sido considerado histórico pues resaltó las violaciones y consecuencias negativas de la prisión preventiva oficiosa, además de explicar por qué la SCJN sí puede decidir en este tema.

Primero dijo que el proyecto del ministro Luis María Aguilar planteaba una solución a un problema constitucional de enorme relevancia y de una extraordinaria gravedad para miles de mexicanas y de mexicanos, que están, siendo inocentes, en prisión preventiva oficiosa.

“Las normas de derechos humanos de tratados internacionales y convenciones en que México es parte son Constitución. No el tratado, no la convención: los derechos humanos son Constitución, de la misma manera que es Constitución el artículo 19. No estamos en una situación que nos estemos usurpando atribuciones para dejar de aplicar o interpretar un parámetro de regularidad constitucional ajeno al artículo 19 porque el artículo 1º también es Constitución”.

Arturo Zaldívar