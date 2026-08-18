El periodista Jessie Cervantes dio a conocer que deja la dirección de MVS Radio tras haber ocupado el cargo por al menos 26 años.

De acuerdo con la información, esta decisión no representa la salida de la radio para Jessie Cervantes, pues pese a salir de MVS el conductor permanecerá en su programa en EXA FM.

Jessie Cervantes saldrá de MVS Radio tras 26 años; esto se sabe

Jessie Cervantes confirmó que deja la dirección de MVS Radio luego de permanecer como su director de Marketing y Contenidos por casi 30 años.

En entrevista con Reforma, el propio conductor manifestó que el motivo de esta decisión se debe únicamente a que dará prioridad a motivos personales.

Esto toda vez que Jessie Cervantes se centrará en fortalecer su agencia de organización de eventos, llamada Elastika, la cual está fundada con su propio hijo.

Jessie Cervantes deja la dirección de MVS Radio tras 26 años (Jessie Cervantes / X)

El reconocido conductor afirmó que dice adiós a MVS Radio con agradecimiento y en buenos términos, en lo que consideró un importante cierre de ciclo en su vida.

Jessie Cervantes ahora buscará priorizar su desarrollo como productor de eventos musicales y el mundo digital, dando paso así a otra faceta en su trayectoria profesional.

Esto toda vez que aseguró que no es tarde para continuar aprendiendo sobre nuevos rubros, ligándolo a la comunicación que ha desempeñado durante más de 35 años.