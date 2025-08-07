En el marco de la última audiencia de Armando Escárcega, alias El Patrón, señalado como presunto autor intelectual del atentado contra de Ciro Gómez Leyva, el detenido se acercó al periodista para darle un mensaje.

Ayer miércoles 6 de agosto, Armando Escárcega se presentó a su última audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa.

Sin embargo, luego de 5 horas a puerta cerrada por petición de la defensa, la audiencia concluyó con un giro en el que El Patrón se acercó a Ciro Gómez Leyva para darle un apretón de manos y decirle al comunicador “Cuídese”, según relató el periodista de Grupo Fórmula.

Ciro Gómez Leyva pidió darle la mano a Armando Escárcega, El Patrón al final de su audiencia

Hoy jueves 7 de agosto, en la emisión de su programa de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva dio a conocer los detalles de la audiencia de Armando Escárcega, alias El Patrón, con quien intercambió un apretón de manos al final de proceso.

El periodista contó que la defensa pidió hablar con el juez al final de la audiencia, quien accedió a esta solicitud bajo la condición que de estuviese presente la Guardia Nacional, elementos a quienes Ciro Gómez Leyva reconoció por su trabajo.

Fue en este punto que el comunicador le pidió a su abogado Javier Esquinca despedirse de El Patrón con un apretón de manos, pues explicó que el detenido le lanzó más de una mirada a lo largo de la audiencia; “era una vista de aquí estamos, nada que ver de intimidar o tratar de tomar una ventaja”, dijo.

“Yo le dije a Javier: ¿Le puedo dar la mano? ¿Hay algún problema? Me dijo: No, ninguno. Yo estaba a 5 metros de él y caminé, el se movió 1 metro, y nos dimos la mano. Yo le dije: Suerte en lo que venga, Armando. Y él me dijo: Gracias, cuídese". Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva tras audiencia de Armando Escárcega, El Patrón: “No sentiré placer de verlos arder en el infierno”

Luego de narra lo anterior, Ciro Gómez Leyva dijo que para él no es motivo de beneplácito la desgracia de alguien: “ni siquiera de personas que se asociaron para matarme”, aseguró.

“Yo no sentiré placer de verlos arder en el infierno. Ellos nos metieron en esto. Ellos fallaron, ellos fracasaron, y los detuvieron, y así esto, los procesaron y pasarán años en la cárcel. Para mí no es ningún motivo de gusto o de gracia. Ni hablar. Y allá ellos con su destino”. Ciro Gómez Leyva

El atentado en contra de Ciro Gómez Leyva se dio el 15 de diciembre de 2022, cuando un grupo de sicarios le disparó al auto en el que viajaba el periodista por la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX), Sin embargo, el comunicador de Grupo Fórmula resultó ileso gracias al blindaje nivel 4 de su camioneta.

Por este caso, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, fue sentenciado a 14 años de prisión, mientras que Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, permanecerá 12 años en la cárcel.