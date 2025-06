El periodista Ciro Gómez Leyva anunció la fecha de su regreso a México luego de partir a Madrid, España, en octubre de 2024; “espero no tener que esconderme”, insistió el comunicador en respuesta al productor y simpatizante de la denominada Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra.

Hoy miércoles 18 de de diciembre en la emisión de su programa de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva habló de la ausencia de Epigmenio Ibarra en lo que habría sido su última participación en el programa, luego de una pelea al aire y el anuncio del fin de colaboraciones de analistas políticos en el espacio.

En su columna de Milenio del 4 de diciembre, Epigmenio Ibarra señaló a los principales líderes de opinión en el país de no tener “ni un ápice de autocrítica”, pero la afirmación que más lo confrontó con Ciro Gómez Leyva fue que señaló a Madrid como un “escondite de la derecha”, en el cual residen actualmente los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Por eso Ciro Gómez Leyva se rehúsa a aceptar —desde ese escondite de la derecha en que se ha convertido Madrid— que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con la palabra empeñada al retirarse por completo, en un gesto democrático que lo honra, de la vida pública” Epigmenio Ibarra

Epigmenio Ibarra dedica columna a Ciro Gómez Leyva por su salida de Grupo Fórmula

Ciro Gómez Leyva le volvió a responder a Epigmenio Ibarra por otro artículo dedicado a su salida del espacio en Radio Fórmula; “ya no me queda la palabra en ese espacio”, escribió Ibarra en el texto publicado en Milenio.

“Ya no ‘me queda la palabra’ en ese espacio donde la furia, la intolerancia, las órdenes a gritos y el autoritarismo característico de la derecha conservadora terminaron por imponerse. Que sea la de Ciro, la de muchas y muchos líderes de opinión que, como él, monopolizan los espacios más importantes de los medios de comunicación masiva, rabia sin eco” Epigmenio Ibarra

En ese sentido, volvió a referirse al sitio de residencia de Ciro Gómez Leyva, es decir, Madrid, España:

“La cabeza piensa —decía Paulo Freire— donde los pies pisan”. ¿Cómo podrían pensar de otra manera las grandes figuras de los medios codeándose solo con la élite conservadora si nunca pisan las calles? ¿Y de qué otra manera podría pensar Ciro ahora que vive en Madrid, capital de la ultraderecha mundial, guarida de infames como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas de Gortari? Rabia respiran. Rabia comunican” Epigmenio Ibarra

Ciro Gómez Leyva responde a Epigmenio Ibarra y anuncia su regreso a México: “Espero no tener que esconderme”

Ciro Gómez Leyva informó que regresará a México el próximo 20 de enero durante su transmisión en Grupo Fórmula de hoy 18 de diciembre, en la cual le volvió a responder a Epigmenio Ibarra, quien le dedicó su última columna para Milenio.

“Él vuelve a tocar el tema del escondite de Madrid, que estoy escondido en Madrid”, aseguró el periodista en referencia a lo dicho por Epigmenio Ibarra, razón por la que reiteró que su partida a Madrid, España, desde donde realiza transmisiones simultáneas de su programa “Por la mañanas”, se dio por una serie de “replanteamientos personales”.

“Con la compañía y el apoyo de las dos empresas en las que colaboro pude hacer replanteamientos profesionales y así empezamos a transmitir a partir de la tercera semana de octubre desde Madrid” Ciro Gómez Leyva

No obstante, anunció su regreso a México para el próximo 20 de enero:

“Hoy, después de haber hablado con los directivo de Grupo Fórmula en Madrid, puedo anunciar que voy a pasar un tiempo en la Ciudad de México y que a partir del lunes 20 de enero voy a estar transmitiendo donde hemos transmitido por tantos años, en las instalaciones de Grupo Fórmula México” Ciro Gómez Leyva

El periodista hizo énfasis que su “proyecto de vida” es “incierto” y no sabe en qué va terminar; “no se bien a bien hacia donde va y que es consecuencia de muchas cosas, no del momento político, no del momento profesional; es de muchas cosas, implica vivir un tiempo en México y un tiempo fuera de México”, explicó.

En ese sentido, insistió y le respondió a Epigmenio Ibarra: