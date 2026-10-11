Durante el Consejo Nacional, Ariadna Montiel llamó a quienes no pertenecen a Morena a no usar la imagen de AMLO con fines electorales rumbo a 2027, tal como es la voluntad del expresidente.

“Morena puede utilizar con propósitos políticos y electorales mis palabras e imagen, nadie más, solo Morena” Ariadna Montiel citando a AMLO

Ariadna Montiel calificó la decisión de AMLO como un “regalo” para quienes forman parte de Morena, y resaltó sus otras dos voluntades: votar por Morena y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ariadna Montiel recordó que AMLO permitió el uso de su imagen solo Morena

En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Ariadna Montiel recordó que AMLO expresó su intención de seguir participando en imagen en las campañas de Regeneración Nacional.

En ese sentido, exhortó al resto de partidos y candidatos que no pertenecen al movimiento a conducirse con apego a lo manifestado por el expresidente en su libro “Pueblo”.

La dirigente dejó en claro que el mensaje de AMLO fue contundente con respecto a no convertir su imagen en un instrumento de promoción personal o electoral fuera del partido.

En cuanto a candidaturas, Ariadna Montiel señaló que quienes aspiren a participar en los próximos procesos electorales deben construir su respaldo con trabajo territorial, cercanía con la militancia y resultados.

Ricardo Monreal pone en manos de Morena su reelección como diputado rumbo a 2027 (Ricardo Monreal)

AMLO autoriza a Morena a usar su imagen con fines electorales y llama a respaldar a Sheinbaum

En su libro Pueblo, el expresidente AMLO plantea que Morena puede utilizar sus palabras y su imagen con fines políticos y electorales, además de llamar a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En las últimas páginas de su libro, AMLO diferencia el uso de su imagen por parte de Morena del que puedan hacer otras personas u organizaciones, aclarando que la autorización solo será al partido que él fundó.

El texto también se destaca su llamado a votar por Morena, al considerar que representa una garantía de bienestar para el pueblo, así como el llamado a respaldar a Sheinbaum, a quien reconoce por su trabajo y lealtad al pueblo.