Ariadna Montiel respondió a Vicente Fox y otros militantes del Partido Acción Nacional (PAN) que salieron en defensa de Ernesto Ruffo, al asegurar que "la ley no se negocia”.

“La ley no se negocia, las redes criminales se deben perseguir y desmantelar... Ruffo no está preso por sus ideas, sino por defraudación fiscal. Es un corrupto”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Montiel sostuvo que no hay ninguna persecución política contra Ernesto Ruffo, ya que incluso existen pruebas que lo vinculan como accionista de Ingemar y partícipe de una red de huachicol fiscal.

Ingemar y sus directivos, incluido Ernesto Ruffo, son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, huachicol fiscal y lavado de dinero.

Ariadna Montiel reitera acusación contra Ernesto Ruffo como accionista de Ingemar (Captura de pantalla)

Ariadna Montiel reitera acusación contra Ernesto Ruffo como accionista de Ingemar

En redes sociales, la dirigente morenista Ariadna Montiel defendió que la ley no es negociable para ninguna persona, incluidos funcionarios, en referencia a Ernesto Ruffo.

En ese contexto, acusó a Vicente Fox y exgobernadores del PAN de haber “montado un circo” para defender a Ernesto Ruffo Appel, a pesar de que el imputado cuenta con elementos probatorios en su contra.

Según Montiel, el exgobernador de Baja California ha sido identificado como accionista de Ingemar y partícipe de una red de huachicol fiscal con quebranto de más de 4 mil millones de pesos.

“Es accionista de Ingemar y partícipe de una red de huachicol fiscal con quebranto de 4,600 mdp”. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. (@RuffoAppel)

Ariadna Montiel rechaza persecución política contra Ernesto Ruffo

En su mensaje, Ariadna Montiel reiteró que las acusaciones de huachicoleo fiscal contra Ernesto Ruffo no constituyen ninguna persecución política como ha criticado el PAN.

“No es persecución política, es un delito. Que Fox “meta las manos al fuego” no es defensa, es complicidad." Ariadna Montiel

Asimismo, acusó que el posicionamiento del PAN no es defensa, es complicidad. “La investigación de la FGR data de tiempo atrás. La ley es pareja, incluso para los apellidos panistas”, indicó.