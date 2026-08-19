Ariadna Montiel afirmó que el robo y tráfico de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal, nació con el PRIAN, ya que PRI y PAN crearon la reforma que abrió la puerta.

“Aprobaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto a base de corruptelas y sobornos a los diputados del PAN”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Mediante un comunicado, la dirigente de Morena declaró que han sido el PRI y PAN quienes construyeron tramas de corrupción que usaron en contra del pueblo de México.

Para ello, puso de ejemplo los sobornos en caso Odebrecht entregados a Emilio Lozoya, entre otros, como el del exgobernador de Baja California.

Ariadna Montiel acusa al PRI y PAN de abrir la puerta al huachicol fiscal con reforma

Morena compartió el recordatorio de Ariadna Montiel, en el que asevera que fueron el PRI y PAN quienes provocaron la crisis de huachicol fiscal tras aprobación de la reforma energética.

Ariadna Montiel acusa al PRIAN de impulsar reforma que abrió la puerta al huachicol fiscal (Morena)

Ariadna Montiel recalcó que en 2013 modificaron la Constitución para que se vulnerara la soberanía energética con negocios a los sectores privados, lo que dio pie a la importación.

Esto mediante corruptelas como los presuntos sobornos entregados a Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados, para que el PAN votara a favor de la reforma.

La reforma energética derivó en al menos mil 377 permisos de importación a empresas como Ingemar —acusada actualmente de huachicol fiscal— durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Por lo que Ariadna Montiel pidió no olvidar que los traidores son el PRIAN, ya que serían delincuentes de cuello blanco que se encargaron de empobrecer a México.

Y añadió que pese a las pruebas que mostrarían la intervención del PRI y PAN en el huachicol fiscal, cuando se les señala, acusan que hay persecución política, lo que Ariadna Montiel lamentó.

Ariadna Montiel destaca intervención de AMLO contra huachicol fiscal

Ariadna Montiel también recalcó en conferencia de prensa que fue desde 2008 el PAN buscaba privatizar la industria energética, que se concretó en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la importación de combustible desde el extranjero se detuvo con la defensa de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien canceló los permisos en 2020.

Pese a esto, Ariadna Montiel agregó que el Poder Judicial concedió amparos a empresas que perdieron dichos permisos, para que así pudieran seguir operando.