Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pone en duda que la ministra Lenia Batres sea la próxima en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De manera pública, Ricardo Monreal admitió la vigencia de dos artículos constitucionales que abordan la definición de la presidencia de la SCJN, situación que podría jugar en contra de Lenia Batres.

Ricardo Monreal propone que ministros logren acuerdo para definir quién presidirá la SCJN; decisión podría dejar fuera a Lenia Batres

Ante medios de comunicación, Ricardo Monreal se pronunció por la polémica que envuelve actualmente la definición sobre quién presidirá la SCJN en 2027.

El diputado de Morena mencionó que la reforma judicial estipuló en el artículo 94 de la Constitución que el orden de rotación de la presidencia de la SCJN se definirá por el número de votos que recibieron los ministros.

Ministra Lenia Batres Guadarrama (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

En este sentido, Monreal afirmó que debería ser Lenia Batres quien presida la SCJN para 2027, al haber quedado en segundo lugar con más votos durante la elección judicial.

En tanto, Monreal admitió que el artículo 97 constitucional continúa vigente, el cual establece que corresponde a los propios ministros realizar una votación para definir a la persona que presidirá el máximo tribunal.

El diputado reconoció que esta acción fue un error al plantear la reforma judicial, pero del cual dijo existe una salida de manera jurídica.

Ante ello, y previendo la posibilidad de que ninguno de los artículos se derogue , Monreal propuso que sean los propios ministros quienes alcancen un acuerdo para definir a la persona que presidirá la SCJN.

Este escenario podría complicar las intenciones de Lenia Batres, quien anteriormente aseguró que el resto de ministros de la SCJN tendría alguna animadversión en su contra