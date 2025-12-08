La participación de Alejandro Gertz Manero en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) ahora es conocida tras la desclasificación de un archivo.

Esto luego de que el Archivo General de la Nación desclasificara el expediente de Alejandro Gertz Manero y su papel en la DFS.

La DFS fue desarticulada en 1985 debido a casos sobre violación a derechos humanos, corrupción generalizada, así como vínculos con el narcotráfico.

Varios documentos que fueron desclasificados por el Archivo General de la Nación sobre la DFS, muestran algunas de las acciones de Alejandro Gertz Manero por la institución creada por Miguel Alemán Valdéz en 1947.

De acuerdo con dichos documentos, Alejandro Gertz Manero se desempeñó como asesor de la corporación, según señaló El Universal, por recomendación de Francisco Javier García Paniagua, quien fuera el director de la organización policiaca.

Asimismo, se encontraron varias cartas que el ex fiscal envió a Miguel Nazar Haro, subdirector de la DFS y relacionado con la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, ocurrida el 19 de abril de 1975.

De acuerdo con un reporte del 19 de junio de 1976, Alejandro Gerz Manero envió una carta a Miguel Nazar Haro, para solicitar una investigación sobre una supuesta extorsión a un arquitecto en Tepoztlán, Morelos.

Otro documento señala que Alejandro Gertz Manero pidió la detención de 3 trabajadores que laboraban en una obra a cargo del Banco Agrario de Yucatán, en 1974, cuando era director General del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República.