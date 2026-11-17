Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, cerró la polémica generada tras la suspensión del concierto de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera, al reiterar que en la entidad se aplica la ley.

Al ser cuestionado por el tema, Mauricio Kuri indicó que este hecho sirve como un recordatorio para futuras presentaciones artísticas en la entidad, en las que se deben respetar las leyes a cabalidad.

Mauricio Kuri da por aclarada polémica con Gabito Ballesteros

Luego de que el cantante Gabito Ballesteros fuera detenido en Querétaro por apología del delito, Mauricio Kuri afirmó que se trata de un hecho que ha quedado completamente aclarado.

Señaló que el representante del artista pidió una disculpa pública luego de que se interpretara la canción “AMG”, por lo que con ello se incumplió con el repertorio que se encontraba previamente autorizado.

Asimismo, serán las autoridades del municipio de El Marqués las que definan la multa que deberá pagar Gabito Ballesteros, la cual podría alcanzar un monto de más de un millón de pesos.

Tras lo sucedido, Kuri reiteró a la población que se debe acudir a estos eventos con respeto y civilidad, acatando las normas vigentes por la seguridad de todos los asistentes.

Reiteró que en lo acontecido con Ballesteros, solo se aplicó la ley que prohíbe interpretar canciones con apología del delito, sin que exista un veto para el cantante en el estado de Querétaro.