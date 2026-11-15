El equipo de representación de Gabito Ballesteros emitió un comunicado oficial para ofrecer una disculpa pública a las autoridades de Querétaro y al público, luego de que su concierto en la Feria Internacional Ganadera fuera suspendido por interpretar temas no autorizados.

En el documento, la gerencia del artista de corridos tumbados admitió que los hechos respondieron a un error de criterio y lamentó los inconvenientes generados durante la presentación.

Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Representantes de Gabito Ballesteros

Cabe recordar que, tras ser desalojado del escenario, Gabito Ballesteros fue detenido junto a otras cuatro personas y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la sospecha de portar un arma de fuego de uso exclusivo militar y resistirse a la autoridad.

Representantes de Gabito Ballesteros ofrecen disculpas a autoridades de Querétaro (@azucenau / X )

Representantes de Gabito Ballesteros ofrecen disculpas y reconocen que fue un “error de criterio”

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales por la agencia GB Shows, la representación de Gabito Ballesteros se pronunció tras la suspensión de su concierto en Querétaro por presunta apología del delito y su posterior detención.

Por medio del presente, como representante de Gabito Ballesteros, quiero expresar una sincera disculpa al Gobierno del Estado de Querétaro y al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades correspondientes, a las corporaciones de seguridad pública, al personal involucrado en la realización del evento y, especialmente, al público que nos acompañó. Representantes de Gabito Ballesteros

Ofrecieron una disculpa formal al Gobierno del Estado de Querétaro, al Ayuntamiento de El Marqués, a las corporaciones de seguridad pública, al equipo organizador y, en especial, al público que no pudo disfrutar de la presentación completa.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al público de Querétaro por el cariño, apoyo y recibimiento que nos brindaron. De igual manera, ofrecemos una disculpa a todas aquellas personas que se quedaron con ganas de disfrutar de una presentación más extensa de Gabito Ballesteros. Representantes de Gabito Ballesteros

Admitieron que la situación surgida en el escenario durante la presentación de Gabito Ballesteros fue resultado de un “error de criterio”.

Enfatizaron que en ningún momento su objetivo fue provocar incomodidad, generar polémica o faltar al respeto a las autoridades e instituciones locales.

“Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones” Representantes de Gabito Ballesteros

Detienen a Gabito Ballesteros tras suspender concierto en Querétaro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros en su concierto de Querétaro?

La polémica se desencadenó la noche del 13 de noviembre durante la presentación de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

A pesar de haber entregado un repertorio previamente revisado y aprobado por las autoridades locales, el cantante interpretó temas fuera de la lista permitida, destacando la canción “AMG”.

Las autoridades municipales consideraron que estas interpretaciones incurrieron en apología del delito, violando el decreto estatal vigente en Querétaro que prohíbe la música que promueva la violencia o actividades criminales en actos públicos.

Personal de Inspección Municipal de El Marqués e instituciones de seguridad intervinieron inicialmente para advertirle sobre las restricciones; sin embargo, al interpretar nuevamente un tema no autorizado, el sonido fue cortado y la presentación se suspendió de manera definitiva.

Gabito Ballesteros (Instagram/@gabitoballesteros)

Al retirarse del recinto, elementos de la Policía Estatal interceptaron el vehículo en el que viajaban el artista y sus acompañantes, localizando en el interior un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas , dos cargadores y 34 cartuchos útiles.

Gabito Ballesteros y cuatro personas más fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo investigación por portación de arma de fuego, desobediencia y resistencia a particulares.

Por el incumplimiento del reglamento de espectáculos, el artista y la organización enfrentan posibles multas superiores a los 1.1 millones de pesos (10 mil UMAs) y el riesgo de veto en la entidad.