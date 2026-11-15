El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, enfatizó que Gabito Ballesteros debe respetar la regulación contra narcocorridos tras suspenderse su presentación en la Feria Internacional Ganadera por apología del delito.

Mauricio Kuri afirmó que respetar la ley ayuda a que México salga adelante, teniendo como obetivo una mejor integración social.

Kuri llama a respetar las leyes tras suspensión del concierto de Gabito Ballesteros; descartan veto estatal

Tras suspenderse el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por interpretar la canción “AMG”, Kuri insistió en que el desarrollo de los espectáculos debe continuar con normalidad, respetando las leyes y sin desviarse del entretenimiento familiar.

Ante ello, el gobernador destacó la alta concurrencia registrada en la Feria Internacional Ganadera 2026, señalando que el fortalecimiento del tejido social depende de una combinación de medidas preventivas y respeto a las normas.

Kuri apuntó a que México vive un gran reto en materia de seguridad, por lo que lo ocurrido con Gabito Ballesteros es un ejemplo de acatar los reglamentos y evitar la apología del delito que acusó de dañar a la sociedad.

“El país su gran reto es la seguridad y no se va a arreglar solamente haciendo una sola cosa. Se arregla con un cúmulo de cosas, entre ellas pues que se respete los reglamentos, se respete la ley y que podamos tener cada vez mejor integración social y no apologías del delito que nos lastima mucho”: Mauricio Kuri

Por otra parte, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, aclaró que el cantante no enfrenta un veto permanente en Querétaro, aunque su eventual regreso estará sujeto al estricto cumplimiento normativo.

La autoridad detalló que durante la actuación en el Teatro del Pueblo se incurrió en una falta al repertorio permitido, lo que derivó en la suspensión de la presentación y en la aplicación de una multa para la empresa organizadora.

Ante lo sucedido, los representantes de Gabito Ballesteros y los encargados de la Feria entablaron diálogo con la administración estatal, para reafirmar que las reglas de espectáculos se aplican de forma equitativa a cualquier artista.