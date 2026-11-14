El cantante de corridos tumbados, Gabito Ballesteros, ha sido detenido tras suspenderse un concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

De acuerdo con ​​la Feria Internacional Ganadera de Querétaro vía comunicado, apuntó que Gabito Ballesteros interpretó en dos ocasiones diferentes canciones que no estaban autorizadas por hacer apología del delito, pues previamente ya se tenía acordado un setlist.

“Previo a su presentación, el artista entregó al Comité Organizador su playlist, misma que fue revisada y autorizada por las autoridades competentes. En dicha revisión se excluyeron expresamente los temas que hacen apología del delito”. Feria Internacional Ganadera de Querétaro

Esas serían las razones por las que Gabito Ballesteros habría sido detenido; sin embargo, en un live, el cantante aseguró no haber “cantado ninguna canción que ellos no querían” aunque el concierto fue suspendido y él terminó detenido.

Gabito Ballesteros podría pagar multa de más de un millón de pesos tras detención y suspensión de concierto en Querétaro

Medios locales, reportan que Gabito Ballesteros podría pagar una multa de más de un millón de pesos, tras detención en Querétaro.

Según la legislación local, por haber interpretado canciones e incurrido en presunta ​​apología del delito las medidas contempla la suspensión inmediata del evento, multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, y veto para artistas reincidentes.

Asimismo, la detención de Gabito Ballesteros quedó de manera formal en el Registro Nacional de Detenciones la cual se realizó a las 4:00 de la mañana de este sábado 14 de noviembre por lo que quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).