En plena celebración por los 7 años de la llegada de Morena al poder, Ricardo Monreal aseguró que se colapsó la CDMX debido al apoyo que recibió Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal se mostró feliz de la respuesta del público tras la convocatoria de Claudia Sheinbaum, pues aseguró que es una prueba de que no está sola.

Ricardo Monreal asegura que el apoyo a Morena y Claudia Sheinbaum generó un caos en la CDMX

Este sábado 6 de diciembre se llevó a cabo la Marcha del Tigre, convocada para celebrar los 7 años de Morena en el poder.

Desde el Zócalo, conversé con medios de comunicación. pic.twitter.com/qHwiUKBDAN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 6, 2025

En el marco de esta celebración, Ricardo Monreal aseguró que fue tal el apoyo a Morena y Claudia Sheinbaum que se generó un caos en la CDMX.

Ricardo Monreal aseguró que fue imposible llegar en carro al Zócalo de la CDMX debido a que se colapsó por la cantidad de personas que llegaron a respaldar a Morena y Claudia Sheinbaum.

“Nos da mucho gusto caminar, pero sobre todo hoy nos vimos precisados a caminar porque está colapsada la ciudad para beneplácito del movimiento, porque hay mucha gente del país que vino a apoyar y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para decirle que no está sola” Ricardo Monreal

En su intervención, Ricardo Monreal se mostró feliz de ver la cantidad de personas que llegaron al Zócalo de la CDMX.

“Veo que toda la ciudad esta llena, no lo sé deben de ser 500 – 600 mil gentes según cálculos que no los tengo tan exactos” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal aseguró que solo era un ejemplo de lo que conseguía Claudia Sheinbaum, pues ella había hecho la convocatoria para reunirse y celebrar los siete años de la 4T.

“Me alegra mucho porque esto es lo que concita la presidenta Claudia Sheinbaum, después de haber convocado a la celebración de los 7 años de estar gobernando la cuarta transformación" Ricardo Monreal

En su discurso, Ricardo Monreal asegura que Claudia Sheinbaum tiene apoyo en todo el país y no solo de la gente sino también de los legisladores.

“Este es un ejemplo del respaldo popular que tiene ella en todo el país y los legisladores venimos a decirle que no está sola y que la respaldamos en todas sus expresiones” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Ricardo Monreal asegura que no hubo ningún acarreado en la marcha de este 6 de diciembre

Ricardo Monreal aseguró que en la marcha de este 6 de diciembre no hubo ningún acarreado y todas las personas acudieron para apoyar a Morena y Claudia Sheinbaum.

“No hay acarreo, hay un proceso de concientización y todos los que venimos, venimos por nuestro propio pie conscientes de apoyar a nuestra presidenta, absolutamente no hay ni uno solo acarreado” Ricardo Monreal

Para Ricardo Monreal es importante no dejar sola a Claudia Sheinbaum y mostrarle todo el apoyo.

“Me siento muy bien como fundador de Morena, no debemos de dejar sola a nuestra presidenta y debemos cerrar filas con ella, porque es nuestro estandarte de honestidad, rectitud, capacidad y valentía frente a cualquier injerencia del exterior, extranjero u otros gobiernos del mundo” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal resaltó que Claudia Sheinbaum ha demostrado que va a defender la soberanía de México.

“Claudia Sheinbaum ha sido un ejemplo de defensa de la soberanía, de nuestras tradiciones, de nuestro territorio, así que arriba Claudia Sheinbaum” Ricardo Monreal

Antes de finalizar su discurso, Ricardo Monreal aseguró que le falta al país continuar con la 4T para tener una mayor consolidación .

“Le falta que continuemos con la cuarta transformación, nos falta consolidación, nos falta continuar, este tema de la seguridad lo vamos a resolver” Ricardo Monreal