En el acto de renovación del PAN, Claudio X. González advirtió sobre la división de Morena, lo que podría ser de beneficio para el partido en cara a las proximas elecciones.

El activista y empresario Claudio X. González fue uno de los asistentes al evento del relanzamiento del PAN.

En el acto de renovación del PAN, Claudio X. González cree que Morena esta dividido

Desde las gradas en el Frontón México, Claudio X. González fue cuestionado sobre qué pasaría con el PAN en caso de que Morena gane las elecciones del 2030 .

💙 CLAUDIO X. GONZÁLEZ RESPALDA EL “RELÁNZAMIENTO” DEL PAN🥖



Durante el acto de renovación del PAN, Claudio X. González aseguró que la alianza con el PRI no termina y que “Morena está muy dividido y seguirá dividiéndose”.



¿Crees que este relanzamiento revivirá al PAN? 👇… pic.twitter.com/brO4mfICBa — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 18, 2025

Claudio X. González fue claro y aseguró que Morena se encuentra dividido y eso les va a ayudar a los partidos.

“Yo creo que Morena está muy dividido y se va a seguir dividiendo” Claudio X. González

En ese sentido, Claudio X. González cree que México se va a dar cuenta que el camino con Morena no es el adecuado y entonces va a buscar una alternativa.

Es en ese momento los otros partidos tendrán una oportunidad para ganar el favoritismo del pueblo.

“México se va a dar cuenta que el camino que llevamos es el equivocado y entonces va a buscar una nueva alternativa” Claudio X. González

Claudio X. González destacó que es importante poner atención a la reforma electoral que se discutirá en 2026 .

Ya que cree que este tema será clave para las elecciones del 2030 y el futuro que tendrá el país.

“Por eso también es indispensable evitar una reforma electoral ahora en febrero próximo, que acabe de conculcar las posibilidades de los electores de elegir libremente al gobierno, nos viene un tema muy importante en la reforma electoral” Claudio X. González

Claudio X. González (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Claudio X. González cree que el relanzamiento del PAN no es el fin de las alianzas

Para Claudio X. González cada partido definirá sus ideas y propuestas tal y como lo está haciendo el PAN con esta renovación.

Claudio X. González no descartó que en un futuro surjan “encuentros tácticos” que serán claves en la ruta electoral en los próximos años.

Por lo que considera que el relanzamiento del PAN no significa que sea el fin de las alianzas para las elecciones 2027 y 2030.