La Asociación Nacional de Transportistas cuestionó el deslinde de la Confederación de Cámaras Industriales ante el paro nacional convocado por transportistas.

La asociación señaló que la falta de respaldo debilita la unidad del sector frente a problemas como inseguridad, crisis económica y abandono institucional.

En su posicionamiento, la Asociación Nacional de Transportistas sostuvo que algunas organizaciones priorizan intereses empresariales sobre las condiciones que enfrentan operadores y pequeños transportistas en carreteras del país.

ANTAC reclama falta de unidad ante paro de transportistas y acusa intereses empresariales

La ANTAC afirmó que el paro responde a una necesidad urgente ante el incremento de asaltos, extorsiones y violencia contra operadores en diversas rutas del país.

Según el organismo, el deslinde de algunas agrupaciones refleja una desconexión con la realidad que enfrentan diariamente los transportistas independientes en México.

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

También señaló que históricamente ciertos organismos han privilegiado su relación con autoridades, en lugar de impulsar soluciones estructurales para mejorar la seguridad carretera.

La asociación acusó que algunas organizaciones surgieron de divisiones internas, lo que, a su juicio, explica su postura actual frente al paro nacional.

ANTAC insistió en que la movilización busca visibilizar las condiciones de riesgo que viven miles de operadores en el ejercicio de su trabajo.

Además, reiteró que el gremio enfrenta una crisis que impacta tanto al transporte como al sector agrícola, lo que hace necesaria una respuesta conjunta.

El organismo subrayó que continuará con la convocatoria al paro, pese a los deslindes, al considerar que representa una demanda legítima del sector.

Finalmente, ANTAC llamó a priorizar el diálogo y la unidad para atender las problemáticas del transporte en México, en un contexto de creciente inseguridad.