La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dio a conocer que va a entregar un Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo, la madre de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes, la institución académica adelantó que junto a Rosaura Ruíz Gutiérrez, la madre de Sheinbaum recibirá la distinción por las aportaciones que ha hecho a la ciencia.

UAS otorgará un Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo, madre de Sheinbaum

Al respecto, la universidad sinaloense refirió que junto a la Doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez, Annie Pardo Cemo recibirá el reconocimiento por “sus destacadas aportaciones a la ciencia”.

El Doctorado Honoris Causa, se explica, se les va a otorgar a propuesta del rector Jesús Madueña Molina y por aprobación del Consejo la Comisión Permanente de Honor y Justicia.

“Se aprobó otorgar el doctorado Honoris Causa a la doctora Annie Pardo Cemo por ser una distinguida científica investigadora que ha hecho grandes apartaciones como formadora de múltiples generaciones de profesionistas en Biología, Bioquímica e Investigación” UAS

Sobre Annie Pardo Cemo, se detalla que recibirá el laurel debido a que es una valiosa investigadora que ha impulsado y acompañado la formación de varias generaciones de profesionistas.

De la misma forma, se resalta que se reconocerá a la Doctora en Bioquímica, por colaborar en acciones para reforzar la “capacidad científica de muchas instituciones mexicanas y latinoamericanas”.

Además, la UAS apuntó que la madre de Sheinbaum, es considerada entre el 2% de los mejores científicos del mundo y las más importante de México en el área de Biología Molecular.

Claudia Sheinbaum y su madre Annie Pardo (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

UAS destaca aportes de Annie Pardo Cemo

Al informar sobre la entrega del Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo, la UAS explicó que dicho reconocimiento se entrega a figuras que han destacado en distintas áreas del conocimiento.

En ese sentido, la institución universitaria refirió que la madre de Sheinbaum ha conseguido numerosos avances, además de presumir de una fructífera producción científica que consiste en lo siguiente:

Su campo de especialidad es la biopatología pulmonar, donde ha realizado aportaciones en torno a enfermedades fibrosantes crónico-degenerativas como la fibrosis pulmonar

Ha publicado más de 160 artículos arbitrados, 16 capítulos en libros y 28 artículos de docencia y política científica

Coordinó y editó volúmenes sobre posgrados y fibrosis pulmonar

Impulsó la creación de laboratorios de biopatología pulmonar y enfermedades fibrosantes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias