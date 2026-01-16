Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), compartió un mensaje en el que expresó su reconocimiento a Annie Pardo Cemo por el Doctorado Honoris Causa que la UAS le dará.

“Felicitamos con mucho cariño a la doctora Annie Pardo Cemo, madre de la Presidenta” Rosa Icela Rodríguez

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), acordó otorgar un Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante ello, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció a la doctora en Bioquímica y le extendió una felicitación por el laurel que recibirá.

De la misma forma, la funcionaria federal resaltó que el Doctorado Honoris Causa para Annie Pardo Cemo, se le entregará por las contribuciones que dijo, ha dejado en varios ámbitos:

Desarrollo científico

Desarrollo académico

Desarrollo educativo

Luego de aseverar que las aportaciones invaluables de la doctora no solo han beneficiado a México, sino a todo el mundo, la funcionaria afirmó que son motivo de orgullo para todo el país.

Cabe destacar que la UAS no solo otorgará un reconocimiento a Annie Pardo Cemo, pues también le dará un laurel a Rosaura Ruiz, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

A través de Facebook, la UAS compartió un comunicado en el que dio a conocer que le entregará un Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo como reconocimiento por su trayectoria.

Al respecto, la universidad apuntó que el laurel que se le otorgará a la madre de Claudia Sheinbaum, ha dejado grandes aportaciones al mundo científico, educativo y académico.

“Se aprobó otorgar el doctorado Honoris Causa a la doctora Annie Pardo Cemo por ser una distinguida científica investigadora que ha hecho grandes aportaciones como formadora de múltiples generaciones de profesionistas en Biología, Bioquímica e Investigación” UAS

De la misma forma, la UAS destacó que Annie Pardo colabora en acciones que han permitido reforzar la “capacidad científica de muchas instituciones mexicanas y latinoamericanas”.

Incluso, resaltó que la científica e investigadora, está considerada entre el 2% de los mejores científicos del mundo y es la más importante del país en el área de Biología Molecular.

Además, expuso que la madre de Sheinbaum ha conseguido numerosos avances en el campo de la salud pulmonar y respiratoria y presume de una fructífera producción científica.