UAS pide apoyo a Sheinbaum ante crisis financiera y falta de recursos

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) pide apoyo urgente a Claudia Sheinbaum ante la crisis financiera y falta de recursos.

A través de un comunicado, la UAS advirtió que podría suspender actividades por la falta de recursos del gobierno federal.

“Hoy enfrentamos el riesgo vigente de suspender las actividades sustantivas por insuficiencia financiera; no por una huelga ni un paro voluntario, sino por la escasez real de recursos para operar” UAS

UAS pide respaldo de Sheinbaum ante crisis financiera y falta de recursos

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta una crisis financiera estructural que amenaza con paralizar sus funciones académicas tras tres años sin recibir fondos federales extraordinarios.

Si bien agradecen los préstamos del gobierno estatal, estos han funcionado solo como un analgésico temporal que no resuelve el problema de fondo.

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Mediante un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y firmado por el rector Jesús Madueña Molina, la UAS solicitó una alianza estratégica para evitar el cierre de aulas.

“Detrás de cada cifra hay un joven que confió en la educación pública como su única oportunidad y no podemos fallarles. De manera respetuosa, le pedimos, distinguida Presidenta, que sume su voluntad a la nuestra y hagamos viable la noble labor de transformar a Sinaloa y a México a través de la educación. Atentamente, Dr. Jesús Madueña Molina, Rector” UAS

LA UAS sostiene que ha implementado procesos de reingeniería integral, austeridad y transparencia (incluyendo reformas a jubilaciones y pensiones), pero que estos esfuerzos no han sido suficientes para revertir la falta de liquidez.

“Frente a la crisis financiera estructural que padecemos, esta Casa Rosalina aprobó, mediante consulta, un proceso de reingeniería integral para garantizar excelencia educativa y certeza laboral. En coordinación con el subsecretario de Educación Superior, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, avanzamos apegados a derecho en reformas necesarias para atender jubilaciones y pensiones. Personal activo, jubilados, sindicato y administración asumimos responsabilidades compartidas, con austeridad y transparencia comprobada mediante auditorías federales y estatales, así como mecanismos propios de rendición de cuentas” UAS

Mientras la universidad defiende su relevancia social y excelencia investigativa, advierte que la falta de presupuesto pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes.

“Cada aula sin poder abrir representa sueños truncados y oportunidades perdidas para miles de jóvenes sinaloenses que ven en la educación pública su única oportunidad de transformar su vida” UAS

Asimismo, hizo un llamado público para construir una solución que permita garantizar la continuidad educativa y mantener su papel como una de las principales instituciones educativas del noroeste del país.

Ante crisis financiera, UAS resalta su importancia en la educación de México

La UAS indica que sus 716 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores aportan ciencia, innovación y soluciones reales para México.

También recordó que en el deporte siguen haciendo historia al ocupar el segundo lugar nacional en los Juegos ANUIES 2026.

En su comunicado destacaron la vinculación con sectores productivos y universidades del mundo, que enriquece la formación integral de cada estudiante.

“Son 153 años haciendo de la educación pública un referente de crecimiento y un espacio donde trabajamos en la construcción de una cultura de la paz” UAS

Esta situación de emergencia económica se desarrolla en un entorno político complejo, marcado por investigaciones judiciales sobre el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén y tensiones con el gobierno estatal.